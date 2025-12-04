Mide bulandıran görüntü! Mahalleli tepkili, yanından bile geçemiyor

Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde kesilen at ve eşek kalıntıları açık olan atık su dere yatağına atıldı. Vatandaşların tepkisini çeken atıklar nedeniyle özellikle sıcak havalarda dayanılmaz hâle gelen koku hayat kalitesini ciddi şekilde düşürüyor. Bu durum hem sağlık hem de çevre açısından büyük tehdit oluşturuyor.

Vatandaşlardan Mehmet Mustafa Köroğlu, konuyla ilgili "Buraya at ve eşek kemiği atıyorlar. Burası artık oturulmaz hale geldi. Kime şikayet edeceğimizi de bilmiyoruz. 50 defa şikayet ettik ama sonuç alamadık. Elimiz kolumuz bağlı kaldı. Burayı anlatmaya gerek yok; yol üzerinden bakınca bile kemik kaynıyor. Burada felaket bir koku var. Kapı penceremiz yaz kış kapalı. Koku ve sinekler nedeniyle hastalıktan kurtulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"GÜVENLİK KAMERASI TAKILSIN"

Bölge sakini Rıdvan Dağlıgül ise dere yatağına güvenlik kamerası takılıp, at ve eşek kesenlerin tespit edilmesi gerektiğini anlatarak şunları söyledi:

"Buradan geçilmez hale geldi. Artık yaşanılmayacak bir ortam var. Koku, sinek ve hastalık nedeniyle durulmayacak bir hal aldı. Su zaten akmıyor. Atılan pisliklerin haddi hesabı yok. Sabaha karşı buraya at ve eşek kalıntılarını atıyorlar. Biz atanları görsek müdahale ederiz. Buraya güvenlik kameralarının kurulmasını istiyoruz. Kimin attığı oradan tespit edilebilir. Yetkililerin bunun üzerinde durmasını rica ediyoruz."

Dağlıgül, "Bu at ve eşekleri kesip maalesef halkımıza yediriyorlar. Bilmeden biz de yemiş olabiliriz. Bu kesimlerin sayısı belirsiz. Köpekler bu leşlerin üzerine geliyor. Çocuklar okula gidemez hale geldi" dedi.

Mahalle sakinleri, sorunun bir an önce çözülmesini ve dere yatağının düzenli olarak denetlenmesini istedi.Kaynak: İHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır