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Donnarumma PSG ile anlaştı, imza bekleniyor

08.06.2021 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PSG Gianluigi Donnarumma'yı 12 milyon euro'dan 5 yıllık sözleşmeye ikna etti. 22 yaşındaki kalecinin Türkiye maçı öncesi Coverciano'daki federasyon tesislerinde sağlık kontrolünden geçerek PSG'ye imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Donnarumma PSG ile anlaştı, imza bekleniyor

Milan'la sözleşme imzalamayarak boşa çıkan 22 yaşındaki İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma adım adım PSG'ye yaklaşıyor.

İtalyan file bekçisinin peşinde olan PSG'nin oyuncuyu yıllık 12 milyon euro'dan 5 yıllık sözleşme ile ikna ettiği İtalyan basını tarafından duyuruldu. Milli Takım kampında olan oyuncunun Türkiye maçı öncesi Coverciano'daki federasyon tesislerinde sağlık kontrolünden geçerek PSG'ye imza atmasına kesin gözüyle bakıldığı ifade ediliyor.

Altyapısından yetiştiği Milan'da yüksek maaş talepleri nedeniyle sözleşme yapılmayıp serbest bırakılan Donnarumma 16 yaşından bu yana kırmızı siyahlı takımın kalesini koruyordu.

2015'ten bu yana Milan'ın kalesini koruyan Donnarumma toplam 251 maça çıktı ve 88 maçta kalesini gole kapamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Milan
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