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Donnarumma ve eşinin evini soydular! Kan donduran hırsızlık olayı! Her detayı korkunç...

21.07.2023 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paris Saint-Germain'in kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın evine hırsız girdi. Film sahnesini aratmayacak soygunun detayları, okuyanların adeta kanını dondurdu.

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain forması giyen Gianluigi Donnarumma dün gece evinde soyuldu. Soygunun detaylarını paylaşan Fransız polisi olayın ilginçliğini gözler önüne serdi.

SANDALYEYE BAĞLADILAR

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Fransa'nın en ünlü gazetesi L'équıpe'in haberine göre; Donnarumma'nın evine giren hırsızlar, hem ünlü kaleciyi hem de eşini sandalyeye bağlayarak gözleri önünde evlerini soydular.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

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Evinin soyulmasının ardından sabaha karşı saat 03.00 gibi sandalyeden kurtulabilen çift, hemen polise sığındı ve detayları anlattı. Kısa süre içinde hastaneye kaldırılan çift tedaviye alındı.

500 BİN EURO

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Faillerin, yaklaşık 500.000€ değerinde bir soygun gerçekleştirdiği düşünülüyor.

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