Donnarumma ve eşinin evini soydular! Kan donduran hırsızlık olayı! Her detayı korkunç...

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain forması giyen Gianluigi Donnarumma dün gece evinde soyuldu. Soygunun detaylarını paylaşan Fransız polisi olayın ilginçliğini gözler önüne serdi.
Fransa'nın en ünlü gazetesi L'équıpe'in haberine göre; Donnarumma'nın evine giren hırsızlar, hem ünlü kaleciyi hem de eşini sandalyeye bağlayarak gözleri önünde evlerini soydular.
Evinin soyulmasının ardından sabaha karşı saat 03.00 gibi sandalyeden kurtulabilen çift, hemen polise sığındı ve detayları anlattı. Kısa süre içinde hastaneye kaldırılan çift tedaviye alındı.
Faillerin, yaklaşık 500.000€ değerinde bir soygun gerçekleştirdiği düşünülüyor.