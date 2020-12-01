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The Walking Dead yapımcısından iddialı açıklama: 'Dönüşü muhteşem olacak'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 01.12.2020 13:07 | Son Güncelleme:
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The Walking Dead yapımcısından iddialı açıklama: 'Dönüşü muhteşem olacak'

AMC’nin sevilen zombi dizisi The Walking Dead hayranlarının uzun bir süredir heyecanla beklediği Rick Grimes filminden yeni haberler var.

The Walking Dead hayranları bir taraftan diziyi takip ederken bir taraftan da diziden filmi için ayrılan Rick Grimes karakteriyle ilgili gelişmeleri takip ediyor. Rick Grimes filmiyle ilgili bir süredir yapımcılar sessizliğini koruyordu. Yapımcı Scott M. Gimple, bu sessizliği bozarak iddialı bir açıklama yaptı.

THE WALKİNG DEAD HAYRANLARININ İÇİ RAHAT OLSUN

The Walking Dead'in yapımcısı, dizinin sevilen karakteri için özel olarak hazırlanan Rick Grimes filminin muhteşem olacağını dair söz verdi.

Rick Grimes karakteri geçtiğimiz sezonda enteresan bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Bu kayboluşun ardından da Rick Grimes’ın nereye gittiğini ve ne yaptığını anlatmak üzere bir film yapıldığı açıklandı. The Walking Dead dizisinin yapımcılığını ve yazarlığını yapan Scott M. Gimple, Rick Grimes filminin muhteşem olacağının sözünü verdi.

“Dizinin bir bölümünü yapmak 8 günümüzü alıyor ancak film yapmak bambaşka bir şey ve muhteşem olacak.”

Rick Grimes filmiyle ilgili bildiğimiz tek şey Andrew Lincoln’ün başrolde olacağı. Senaryo, prodüksiyon takvimi veya vizyon tarihi henüz açıklanmadı.

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