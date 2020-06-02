Donut tarifi arayanlara dev hizmet! Tarifini vermekten yorulacaksınız

Amerikalıların kahvaltılarının vazgeçilmezi olan donutlar son yılllarda ülkemizde de sıklıkla yapılıp tüketilir oldu. Satın almak yerine evde donut yapmak istiyorsanız sizi buaraya alalım. Yağda kızartılmış ya da fırında pişirilmiş seçenekleriyle yapılabilen donut tarifine yakından bakalım.
Yaklaşık yarım saatinizi alacak orijinal donut tarifinin tam ölçülü malzemeleri.
Jölesi için malzemeler
• Donut hamurunu hazırlama: Şeker, tuz ve unu iyice karıştırın. Ayrı bir kapta süt, yumurta, yağ ve mayayı buluşturup karıştırın ve unlu karışıma ekleyin. Pürüzsüz bir bir kıvam elde edene dek mayalı hamuru kaşıkla karıştırmaya devam edin. Hamurunuz kulak memesi kıvamında ve elastik olmalı. Daha sonra hamuru yağlanmış bir kaba yerleştirin mayalandırmaya bırakın. Üzerini kapatın iki katı olacak şekilde olması için sıcak bir yerde bekletin.
• Hamuru açma ve kızartma: Hamuru un serptiğiniz bir yüzeye alın. Ve bir merdane ya da oklava yardımıyla 1 santimetre kalınlığında açın. Bardak ile hamurdan yuvarlak parçalar çıkartın. Orta kısımları için de bir soda şişesi ya da bir pet şişe ağzını kullanın ve donut şeklini oluşturun. Kızgın yağda hamurları eşit olacak şekilde kızartın.
• Donutları jöleyle birleştirme: Hamurlar kızarırken bu esnada jölesini hazırlayabilirsiniz. Tüm malzemeleri bir karışma kabı içine alın ve karıştırın. Altın renginde kızarmış donutları hazırladığınız jöleye batırın ve sunum tabağınıza alın. Bu donutlarınızın tıpkı pastanelerdeki gibi parlak bir görünümde olmasını sağlayacaktır. Üzerine renkli süsleme şekerleri koyabilirsiniz.
• Kremalı donut sevenler için: Sade donut yerine içi kremalı donut da tercih edebilirsiniz. İçi dolgulu donut için: 1 paket vanilin, 500ml tam yağlı süt, 6 yumurta sarısı,125 gram pudra şekeri, 80 gram un ve 200 ml krema ihtiyacınız olan malzemeler. Yumurta sarıları ve şekeri mikserle çırpın unu ve vanilini ekleyin tekrar karıştırın. Sütü karışıma ekleyin orta ateşte kalınlaşıncaya dek 10 dakika pişirin.
Donut tarifini fırında yapmak isterseniz eğer Donutları 220 dereceye ısıtılmış fırında, kabarana ve hafif kararana kadar yaklaşık 10 dakika pişirin. Donutları kalıptan almadan önce 5 dakika soğumasını bekleyip ardından soğuması için tel ızgaraya koyun.
Donut tarifini uyguladıktan hemen sonra servis etmeyecekseniz uzun süre tazeliğini kaybetmeden saklayabilir, daha sonraki günlerde tüketebilirsiniz. Bunun için donutlarınızı soğuduktan sonra kilitli bir poşete koyup ağzını sıkıca kapatın ve buzdolabında muhafaza edin. Servis yapmadan hemen önce 30 saniye mikrodalga fırında ısıtın. Emin olun ilk yaptığınız andaki lezzetten hiçbir şey kaybetmeyecekler…
Bununla birlikte donutlarınızın puf puf olması için kızartma yağının iyice kızdığından emin olmalısınız. Bunu anlayabilmek için yağın içine küçük bir ekmek içi atın rengi hemen değişiyorsa ve cızırdıyorsa hazır olduğunu anlayabiliriz.
Son olarak donutlarınızın daha hafif olması ve tadını dengelemesi için meyvelerle servis edebilirsiniz.
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