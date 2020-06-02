Donut tarifi arayanlara dev hizmet! Tarifini vermekten yorulacaksınız

Amerikalıların kahvaltılarının vazgeçilmezi olan donutlar son yılllarda ülkemizde de sıklıkla yapılıp tüketilir oldu. Satın almak yerine evde donut yapmak istiyorsanız sizi buaraya alalım. Yağda kızartılmış ya da fırında pişirilmiş seçenekleriyle yapılabilen donut tarifine yakından bakalım.

DONUT TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Yaklaşık yarım saatinizi alacak orijinal donut tarifinin tam ölçülü malzemeleri.

280 gram un (2 bardak+3 yemek kaşığı un)

40 gram şeker ( yemek kaşığı)

½ çay kaşığı tuz

¼ çay kaşığı hindistan cevizi

1 yumurta

120 gram yağlı süt (Her un sıvıları farklı şekilde emer, bu yüzden fazladan 2-3 çorba kaşığı süt gerekebilir)

40 gram eritilmiş tereyağı

7 gram kuru maya ( 1 paket)

Jölesi için malzemeler

250 gram pudra şekeri (2 su bardağı)

75 gram tereyağı

3-5 çorba kaşığı süt

1 çay kaşığı vanilya

DONUT YAPILIŞI

• Donut hamurunu hazırlama: Şeker, tuz ve unu iyice karıştırın. Ayrı bir kapta süt, yumurta, yağ ve mayayı buluşturup karıştırın ve unlu karışıma ekleyin. Pürüzsüz bir bir kıvam elde edene dek mayalı hamuru kaşıkla karıştırmaya devam edin. Hamurunuz kulak memesi kıvamında ve elastik olmalı. Daha sonra hamuru yağlanmış bir kaba yerleştirin mayalandırmaya bırakın. Üzerini kapatın iki katı olacak şekilde olması için sıcak bir yerde bekletin.

• Hamuru açma ve kızartma: Hamuru un serptiğiniz bir yüzeye alın. Ve bir merdane ya da oklava yardımıyla 1 santimetre kalınlığında açın. Bardak ile hamurdan yuvarlak parçalar çıkartın. Orta kısımları için de bir soda şişesi ya da bir pet şişe ağzını kullanın ve donut şeklini oluşturun. Kızgın yağda hamurları eşit olacak şekilde kızartın.