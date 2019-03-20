Doom Eternal Google Stadia'da oynanabilir olacak

id Software'den Marty Stratton'ın yaptığı duyuruya göre oyun, Stadia'da 4K çözünürlükte 60fps hızında çalışabilecek. HDR desteği de cabası. Aşağıdaki GameSpot videosunda oyunun Stadia üzerinde çalışan bir hali görülebilir.

E3 2018'de duyurulan Doom Eternal PC, PlayStation 4 ve Xbox One için geliştiriliyor Oyunun çıkış tarihi henüz netleşmiş değil.



