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Doom Eternal Google Stadia'da oynanabilir olacak

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TEKNOLOJİ  | 20.03.2019 08:04 | Son Güncelleme

Doom Eternal, Google'ın Game Developers Conference 2019 (GDC 2019) etkinliğinde tanıttığı oyun stream platformu Stadia'da oynanabilecek.

Doom Eternal Google Stadia'da oynanabilir olacak

id Software'den Marty Stratton'ın yaptığı duyuruya göre oyun, Stadia'da 4K çözünürlükte 60fps hızında çalışabilecek. HDR desteği de cabası. Aşağıdaki GameSpot videosunda oyunun Stadia üzerinde çalışan bir hali görülebilir.

E3 2018'de duyurulan Doom Eternal PC, PlayStation 4 ve Xbox One için geliştiriliyor Oyunun çıkış tarihi henüz netleşmiş değil.

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Anahtar Kelimeler:
Doom Eternal Google Stadia

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