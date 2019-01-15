Doom Slayer ve 3 yeni karakter, Super Smash Bros. Ultimate’e geliyor

Henüz Nintendo’dan gelen resmi bir açıklama bulunmuyor, ancak oyuncuları şimdiden heyecanlandıran bazı söylenti bilgiler var. Gamerant sitesindeki bilgilere göre Super Smash Bros. Ultimate’in ilk DLC paketinde 4 tane karakter olacak. Bunlar:

Erdrick (Dragon Quest)

Ryu Hayabusa (Ninja Gaiden)

Steve (Alternatif Master Chief kostümüyle – Minecraft)

Doom Slayer (Doom)

Baktığımızda, Minecraft’tan Steve’in Master Chief kostümüyle gelmesi sürpriz olmayacaktır. Zira ikisi de Microsoft’un markaları. Öte yandan, Doom Slayer’ın da uzun süredir SSB.’a dahil edilmesi için fanların talepleri vardı. Hatta Doom Slayer’ın Mortal Kombat 11’e de eklenilmesi isteniyor.

Bakalım bu DLC söylentisiyle ilgili Nintendo’dan bir açıklama gelecek mi…

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