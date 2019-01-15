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Doom Slayer ve 3 yeni karakter

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 15.01.2019 08:46 | Son Güncelleme

Super Smash Bros. Ultimate, Nintendo Switch için geliştirilmiş bir dövüş oyunu. İçinde pek çok efsane karakter barındıran yapım, hem tek kişilik oyun moduna hem de çoklu oyuncu moduna sahip. Görünüşe göre DLC paketleri aracılığıyla da önümüzdeki günlerde oyundaki karakter sayısı biraz daha artacak.

Doom Slayer ve 3 yeni karakter

Doom Slayer ve 3 yeni karakter, Super Smash Bros. Ultimate’e geliyor

Henüz Nintendo’dan gelen resmi bir açıklama bulunmuyor, ancak oyuncuları şimdiden heyecanlandıran bazı söylenti bilgiler var. Gamerant sitesindeki bilgilere göre Super Smash Bros. Ultimate’in ilk DLC paketinde 4 tane karakter olacak. Bunlar:

Erdrick (Dragon Quest)
Ryu Hayabusa (Ninja Gaiden)
Steve (Alternatif Master Chief kostümüyle – Minecraft)
Doom Slayer (Doom)
Baktığımızda, Minecraft’tan Steve’in Master Chief kostümüyle gelmesi sürpriz olmayacaktır. Zira ikisi de Microsoft’un markaları. Öte yandan, Doom Slayer’ın da uzun süredir SSB.’a dahil edilmesi için fanların talepleri vardı. Hatta Doom Slayer’ın Mortal Kombat 11’e de eklenilmesi isteniyor.

Bakalım bu DLC söylentisiyle ilgili Nintendo’dan bir açıklama gelecek mi…

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Anahtar Kelimeler:
nintendo oyun

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