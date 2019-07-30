Doom ve Doom 2 Android için satışa sunuldu

Doom’un ilk olarak satışa sunulmasından yaklaşık olarak 26 yıl sonra id Software’dan beklenmedik bir hamle geldi. Oyun sektörünün önde gelen yapımcılarından id Software, Doom ve Doom 2’yi mobil platformlar için yayınladı.

Hali hazırda Doom zaten iOS platformu için mevcuttu. Fakat id Software’ın yeni kararıyla Doom ve Doom 2 Android için de kullanıma sunuldu.

Oyunları dilediğiniz zaman Google Play üzerinden satın alabilirsiniz. Tabi ki şunu da dip not olarak belirtelim. Doom ve Doom 2 oyununu Android cihazınızda oynayabilmek için Bethesda hesabına sahip olmanız gerekiyor. Yani oyuna ilk olarak giriş yapacağınız zaman öncelikli olarak Bethesda hesabınızla oturum açmanız lazım. Yapımcı ekip bu durumun opsiyona bağlanacağını açıkladı. Fakat hala oyunu oynayabilmeniz için bir hesap edinmeniz gerekiyor.

Ayrıca Doom 2’nin iOS için de yayınlandığını hatırlatalım. Lakin hem Doom, hem de Doom 2 hala TR App Store’unda mevcut değil.

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