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Fransa’da şato, İspanya’da köy, Ataşehir’de 3+1 ev! Yok artık dedirten karşılaştırma

Gayrimenkul piyasasındaki akılalmaz uçurum, sosyal medyayı birbirine kattı! İstanbul Ataşehir'de standart bir 3+1 daire için istenen rakamlarla, Fransa'da 1576 yapımı iki kuleli bir şato veya İspanya'da içinde 14 ev bulunan koca bir köyün tapusunu almak mümkün. İşte görenlerin gözlerine inanamadığı o ilanların detayları!

Fransa’da şato, İspanya’da köy, Ataşehir’de 3+1 ev! Yok artık dedirten karşılaştırma
Çiğdem Berfin Sevinç

Türkiye'de son dönemde hızla yükselen konut fiyatları, Avrupa'daki tarihi mülklerin ve kırsal yerleşimlerin fiyatlarıyla yarışır hale geldi. Emlak sitelerindeki ilanları yan yana koyan sosyal medya kullanıcıları, ortaya çıkan tablo karşısında adeta şaşkına döndü. Aynı bütçeyle dünyanın üç farklı noktasında neler alınabildiğini gösteren bu karşılaştırma, çok konuşulacak.

1576 YAPIMI İKİ KULELİ ŞATO

Fransa’da şato, İspanya’da köy, Ataşehir’de 3+1 ev! Yok artık dedirten karşılaştırma 1

Listede ilk sırayı Fransa'nın güneyindeki Boussens bölgesinde yer alan tarihi bir şato alıyor. Tam 1576 yılında inşa edilen bu görkemli yapı, adeta masallardan fırlamış gibi duruyor.

• Özellikleri: 5 geniş yatak odası, orijinal taş duvarlar, devasa şömineler ve yapının iki yanında yükselen tarihi kuleler.

• Detay: Uluslararası emlak platformlarında benzer tarihi şatolar 600 bin Euro bandından başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, bakım ve restorasyon şartı bulunan Boussens'teki bu tarihi yapı İstanbul'daki lüks bir daire fiyatına yeni sahibini bekliyor.

İÇİNDE 14 EV VAR!

Fransa’da şato, İspanya’da köy, Ataşehir’de 3+1 ev! Yok artık dedirten karşılaştırma 2

İkinci seçenek ise "Bana şato yetmez, kendi köyümün muhtarı olmak istiyorum" diyenlere hitap ediyor. İspanya'nın kırsal bölgelerinde nüfus azalması nedeniyle satışa çıkarılan Esblada ve benzeri tarihi yerleşim yerleri, tek bir tapu altında alıcıya sunuluyor.

• Özellikleri: Tam 14 adet müstakil taş ev, geniş tarım arazileri, ortak kullanım alanları ve doğayla iç içe bir yaşam.

• Detay: İspanya'da terk edilmiş köylerin satışı son dönemde büyük ilgi görüyor. Örneğin Asturias’ta benzer bir köy ilanında 14 ev ve 770 hektar arazinin fiyatı 1,89 milyon Euro'ya kadar düşürülürken; Esblada gibi altyapı ve restorasyon gerektiren 14 evlik daha küçük ölçekli köyler, çok daha düşük bütçelerle tek parça halinde devrediliyor.

AYNI PARAYA APARTMAN DAİRESİ!

Fransa’da şato, İspanya’da köy, Ataşehir’de 3+1 ev! Yok artık dedirten karşılaştırma 3

Avrupa'da asırlık şatolar ve koca köyler bu rakamlara alıcı beklerken, İstanbul'un finans ve yaşam merkezlerinden Ataşehir'de tablo bambaşka.

• Özellikleri: Ortalama 120-140 metrekare büyüklüğünde, site veya apartman içerisinde standart bir 3+1 daire.

• Detay: Güncel verilerine göre bölgedeki 3+1 dairelerin fiyatları 15 milyon TL ile 39 milyon TL arasında değişiyor. Yani Ataşehir'de merkezi konumda bir daire almak isteyen bir yatırımcı, cebindeki parayla Fransa'da şato ya da İspanya'da 14 evlik bir köyü rahatlıkla satın alabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ataşehir Fransa İspanya köy ev almak şato
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