Mynet Trend

Dopamin orucu: Silikon Vadisi'nin yeni trendi

BBC BBC
04.10.2019 10:44 | Son Güncelleme

ABD'de yapılan araştırmalar insanların her zamankinden çok daha fazla dijital içerik tükettiğini gösteriyor.

Dopamin orucu: Silikon Vadisi'nin yeni trendi

Bu içerik tüketimi, beynin ödül algısını oluşturan bölümünü harekete geçererek alışkanlık ve hatta bağımlılık yaratıyor.

Son dönemlerde özellikle teknolojinin dünyadaki merkezi Silikon Vadisi'nde, yeme alışkanlığı olarak popülerleşen aralıklı oruç (intermittent fasting) yöntemini teknolojiye uyarlayanların sayısı artıyor.

Business Insider sitesindeki bir haberde, ABD'nin California eyaletinin San Francisco şehrinde yer alan Silikon Vadisi'nde çalışan çok sayıda üst düzey yöneticinin son dönemde "dopamin orucuna" başladığı belirtildi.

Dopamin, beynin salgıladığı özel işlevli bir hormon. Beynin, öğrenme ve yeniliklere verdiği tepkiyi de kontrol ediyor.

San Francisco'da yaşayan psikiyatrist Dr. Cameron Sepah ise "dopamin orucu" terimini ortaya atan uzman.

Sepah'a göre dikkatin bağımlılık yarattığı bir ekonomide yaşıyoruz.

TWITTER YERİNE KİTAP

Amerikalılar günde ortalama olarak 11 saatini medya iletişim araçlarını kullanarak geçiriyor.

CEO'larla ve yatırımcılarla çalışan Sepah, teknolojinin de yemeğin de ofis yaşamında bağımlılık yaratan unsurlar olduğunu vurguluyor.

Sepah, yeme alışkanlıklarını temel alan aralıklı orucu örnek göstererek teknolojiden sürekli olarak uzak durmanın mümkün olmadığını ancak belli bir süre için bunun gerçekleştirilebileceğini belirtiyor.

Instagram'da dolanmak ya da Reddit'teki yazıları okumak beynin dikkat süresini düşürdüğü gibi duygularımızı kontrol altına almayı da zorlaştırıyor.

Sürekli uyarıcılara maruz kalmak zamanla dopamine duyulan hassaslığı azaltıyor; Sepah bunu "dopamin hacking" olarak tanımlıyor.

O yüzden Sepah'a göre geceleri bilgisayarı kapatmak, haftasonları boş zaman geçirmek ve tatile çıkmak bununla başa çıkmak için iyi yöntemler.

Sepah, Twitter'da vakit geçirmek yerine bir kitap okumanın bile faydalı olacağı görüşünde.

PARTNERŞeyma Subaşı'ndan 'ikinci çocuk' sinyali! Şeyma Subaşı'ndan 'ikinci çocuk' sinyali!
Potansiyelinizi zirveye taşıyacak yöntem!Potansiyelinizi zirveye taşıyacak yöntem!
Görenleri şaşkına çeviren olayGörenleri şaşkına çeviren olay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DOPAMİN SİLİKON VADİSİ ORUÇ DOPAMİN ORUCU

En Çok Okunan Trend Haberler

TEOG birincisi Mustafa'nın intiharında yine o korkunç şüphe!

TEOG birincisi Mustafa'nın intiharında yine o korkunç şüphe!

Küçük kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu

Küçük kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu

Çukur'da Yamaç'tan Akın'a büyük şok! İşte yeni bölüm fragmanı

Çukur'da Yamaç'tan Akın'a büyük şok! İşte yeni bölüm fragmanı

Süper Lig'in eski yıldızı hayatını kaybetti!

Süper Lig'in eski yıldızı hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İlginç görüntü! Elleriyle beslediler

İlginç görüntü! Elleriyle beslediler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Sel sularında jet ski keyfi

Sel sularında jet ski keyfi

Onu görür görmez durdu!

Onu görür görmez durdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Netflix'in Türkiye’den kazandığı para dudak uçuklattı!

Netflix'in Türkiye’den kazandığı para dudak uçuklattı!

Elektronik sigara kaynaklı hastalıkta vaka sayısı bini geçti

Elektronik sigara kaynaklı hastalıkta vaka sayısı bini geçti

Bunun da rekoru olur mu demeyin olmuş! İşte o saçma rekorlar...

Sakalına 3 bin 500 kürdan soktu!

Potansiyelinizi zirveye taşıyacak yöntem: Kundalini Enerjisi!

Potansiyelinizi zirveye taşıyacak yöntem!

İzmir'de araçların üzerinde beslenen keçiler dikkat çekti

Görenleri şaşkına çeviren olay

'Yaşam nasıl başladı?' sorusuna yanıt bulunmuş olabilir!

'Yaşam nasıl başladı?' sorusuna yanıt bulunmuş olabilir!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.