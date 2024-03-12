SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya Serie A
  4. Doping cezası alan Pogba'ya Rusya'dan şaka gibi teklif! "Onu aradık" diyerek duyurdular

Doping cezası alan Pogba'ya Rusya'dan şaka gibi teklif! "Onu aradık" diyerek duyurdular

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.03.2024 14:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Juventus'un yıldızı Pogba aldığı doping cezası nedeniyle futboldan 4 yıllığına men edilirken yıldız isim Rusya'dan beklenmedik bir teklif aldı. İşte detaylar...

Paul Pogba

Paul Pogba

FRA Fransa
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Juventus
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Juventus'un yıldız orta sahası Paul Pogba, şubat ayının sonunda doping kullanımından dolayı ceza aldı ve futboldan dört yıl men edilmişti. Ritmini kaybetmemek için çalışmalarını sürdüren ve sahalara dönmenin yollarını arayan Pogba'ya beklenmedik bir teklif geldi.

İTALYANLAR DUYURDU

GOAL_-_Blank_WEB_-_Facebook_(4)

İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre, 30 yaşındaki oyuncuya Rusya'da ünlüler tarafından düzenlenen Medya Futbol Ligi takımlarından Broke Boys teklif götürdü. Söz konusu lig, 2022 yılında, sosyal medya ve oyunculuk dünyasındaki insanlardan oluşan takımlarla kuruldu.

"ŞAKA GİBİ GÖRÜNEBİLİR, AMA ONU ARADIK"

paul-pogba-juventus-2023-2324-1693319423-115307

Broke Boys Sportif Direktörü Artjom Chatjaturjan, Tuttosport'a yaptığı açıklamada Pogba'nın amatör kümede ünlü bir spor figürü haline gelebileceğini söyledi. Sportif Direktör konuyla ilgili, "Şaka gibi görünebilir ama onu aradık. Bizi kibarca reddetti. Umutsuz bir süreç yaşıyor ve bunu kabullenmek için zamana ihtiyacı var, Pogba dünyanın en iyi futbolcularından biri ve uzun süre oynayamayacak" sözlerini sarf etti. Amatör kulübün Pogba'ya aylık yaklaşık 1.300 euroluk bir teklif yaptığı bildirildi. Ayrıca yıldız futbolcu teklifi kabul etseydi, diğer oyunculara verilmeyen "lüks" konaklama gibi avantajlardan da faydalanabilecekti.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nevzat Aydın'ın derbi çağrısı F.Bahçeli taraftarları çıldırttı!Nevzat Aydın'ın derbi çağrısı F.Bahçeli taraftarları çıldırttı!
F.Bahçe'ye korkutan hakem! 4 maç 1 galibiyetF.Bahçe'ye korkutan hakem! 4 maç 1 galibiyet
TFF açıkladı! Süper Kupa için yeni kararTFF açıkladı! Süper Kupa için yeni karar
Anahtar Kelimeler:
transfer Serie A İtalya Juventus son dakika pogba yaşında da, kulübün
En Çok Okunan Haberler
Dünya bu sır ölümü konuşuyor! Uçaklarda hata var demişti, ifade vermeden öldürüldü

Dünya bu sır ölümü konuşuyor! Uçaklarda hata var demişti, ifade vermeden öldürüldü

Netflix dizisi değil gerçek! Çete lideri 'Barbekü' ülkeyi ele geçirdi

Netflix dizisi değil gerçek! Çete lideri 'Barbekü' ülkeyi ele geçirdi

Nevzat Aydın'ın derbi çağrısı F.Bahçeli taraftarları çıldırttı!

Nevzat Aydın'ın derbi çağrısı F.Bahçeli taraftarları çıldırttı!

G.Saray'dan F.Bahçe'ye yılın çalımı! Dünya yıldızı bonservisiyle geliyor

G.Saray'dan F.Bahçe'ye yılın çalımı! Dünya yıldızı bonservisiyle geliyor

TFF açıkladı! Süper Kupa için yeni karar

TFF açıkladı! Süper Kupa için yeni karar

F.Bahçe'ye korkutan hakem! 4 maç 1 galibiyet

F.Bahçe'ye korkutan hakem! 4 maç 1 galibiyet

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.