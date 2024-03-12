Doping cezası alan Pogba'ya Rusya'dan şaka gibi teklif! "Onu aradık" diyerek duyurdular

Juventus'un yıldız orta sahası Paul Pogba, şubat ayının sonunda doping kullanımından dolayı ceza aldı ve futboldan dört yıl men edilmişti. Ritmini kaybetmemek için çalışmalarını sürdüren ve sahalara dönmenin yollarını arayan Pogba'ya beklenmedik bir teklif geldi.

İTALYANLAR DUYURDU

İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre, 30 yaşındaki oyuncuya Rusya'da ünlüler tarafından düzenlenen Medya Futbol Ligi takımlarından Broke Boys teklif götürdü. Söz konusu lig, 2022 yılında, sosyal medya ve oyunculuk dünyasındaki insanlardan oluşan takımlarla kuruldu.

"ŞAKA GİBİ GÖRÜNEBİLİR, AMA ONU ARADIK"

Broke Boys Sportif Direktörü Artjom Chatjaturjan, Tuttosport'a yaptığı açıklamada Pogba'nın amatör kümede ünlü bir spor figürü haline gelebileceğini söyledi. Sportif Direktör konuyla ilgili, "Şaka gibi görünebilir ama onu aradık. Bizi kibarca reddetti. Umutsuz bir süreç yaşıyor ve bunu kabullenmek için zamana ihtiyacı var, Pogba dünyanın en iyi futbolcularından biri ve uzun süre oynayamayacak" sözlerini sarf etti. Amatör kulübün Pogba'ya aylık yaklaşık 1.300 euroluk bir teklif yaptığı bildirildi. Ayrıca yıldız futbolcu teklifi kabul etseydi, diğer oyunculara verilmeyen "lüks" konaklama gibi avantajlardan da faydalanabilecekti.





