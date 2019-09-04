Dorian kasırgası ABD kıyılarına yaklaşıyor

Aralıksız devam eden yağış nedeniyle su seviyesinin evlerin üst katlarına kadar çıktığı Bahamalar'da birçok kişi çatılarda mahsur kaldı. Kasırga en az beş kişinin ölümüne neden oldu. Merkezi Miami'de bulunan Ulusal Kasırga Merkezi son verilere göre fırtınanın merkezinin ABD'nin güneydoğu kıyılarını es geçebileceği görüşünde.

Ancak kasırganın etkisinin kıyıya ulaşması, şiddetli yağış ve rüzgarların kıyı kesiminde etkili olması olasılığı hala yüksek. Kasırga şimdiden Florida'nın doğu kıyılarında rüzgarlarla kendisini hissettirmeye başladı.

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis kasırga için "Tarihi bir trajedinin ortasındayız. Yıkım emsali görülmemiş kadar büyük" ifadesini kullandı.

Toplam nüfusu 70 bin olan Abaco ve Grand Bahama adalarını vuran rüzgar ve yağış evlere ve iş yerlerine büyük zarar verdi. Deniz suyunun yükselmesiyle bu adalarda denizden en yüksek nokta yalnızca 12 metre yüksekliğe indi. Grand Bahama Havaalanı 2 metre su altında kaldı. Bahamalar'da 13 bin kadar ev ya yıkıldı ya da ciddi zarar gördü.