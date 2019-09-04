Dorian kasırgası ABD kıyılarına yaklaşıyor

Aralıksız devam eden yağış nedeniyle su seviyesinin evlerin üst katlarına kadar çıktığı Bahamalar'da birçok kişi çatılarda mahsur kaldı. Kasırga en az beş kişinin ölümüne neden oldu. Merkezi Miami'de bulunan Ulusal Kasırga Merkezi son verilere göre fırtınanın merkezinin ABD'nin güneydoğu kıyılarını es geçebileceği görüşünde.
Ancak kasırganın etkisinin kıyıya ulaşması, şiddetli yağış ve rüzgarların kıyı kesiminde etkili olması olasılığı hala yüksek. Kasırga şimdiden Florida'nın doğu kıyılarında rüzgarlarla kendisini hissettirmeye başladı.
Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis kasırga için "Tarihi bir trajedinin ortasındayız. Yıkım emsali görülmemiş kadar büyük" ifadesini kullandı.
Toplam nüfusu 70 bin olan Abaco ve Grand Bahama adalarını vuran rüzgar ve yağış evlere ve iş yerlerine büyük zarar verdi. Deniz suyunun yükselmesiyle bu adalarda denizden en yüksek nokta yalnızca 12 metre yüksekliğe indi. Grand Bahama Havaalanı 2 metre su altında kaldı. Bahamalar'da 13 bin kadar ev ya yıkıldı ya da ciddi zarar gördü.
Çok sayıda kişinin kayıp olduğu Bahamalar'da radyo istasyonları kayıpların isimlerini ve yakınlarının mesajlarını yayınlıyor.
En şiddetli kasırgaya işaret eden 5 kategorisindeki kasırga şiddetini azaltarak 2 kategorisine indi ancak Dorian hala tehlikeli kasırgalar kategorisinde.
Kasırga ABD'nin güneyindeki Florida eyaletinin Palm Beach bölgesine 175 kilometre mesafede. Kasırganın beraberinde taşıdığı rüzgarlar zaman zaman farklı yönlere 75 kilometre kadar yayılabiliyor. Ulusal Kasırga Merkezi, Dorian'ın Bahamalar'dan sonra kuzeybatı istikametine doğru yöneldiğini açıkladı. Kasırganın 36 saat içerisinde Florida eyaletinin doğu kıyılarına "tehlikeli şekilde yaklaşacağı" tahmin ediliyor.
Dorian'ın merkezinin karadan geçmeyeceği beklense de, etkisinin Florida'nın yanısıra Georgia, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerinde de hissedilmesi bekleniyor. Yetkililer, kasırganın deniz sularının yükselmesi ve iç kesimlere taşınmasına neden olabileceği uyarısında bulunurken, kıyı bölgelerinde yaşayanlardan tahliye emirlerine harfiyen uymalarını istedi.
Florida'da eyaletin en büyük iki kentinden biri olan Jacksonville dahil 9 bölgede zorunlu tahliye emirleri yayınlandı
Georgia Valisi Brian Kemp de eyaletin kıyı kesimleri boyunca ve kıyıya yakın adalarda tahliye emri verdiğini bildirdi. Vali Fox televizyonuna yaptığı açıklamada Dorian nedeniyle suların yükselmesinin, şiddetli rüzgarların ve kıyıda erozyonun meydana gelebileceğini bildirdi.
Dorian'ın Atlas Okyanusu'nda hızla şiddet kazanarak kategori 5'e yükselmesi, kasırganın yolu üzerinde kalma olasılığı bulunan ABD'nin güneydoğu kıyılarında paniğe yol açmıştı. Florida, Georgia, Güney Carolina eyaletlerinde bir milyondan fazla kişi için tahliye emri verilmişti.
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