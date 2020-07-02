Dört mevsim başlangıç yemeği: Ayran çorbası tarifi

Ayran çorbası yaz aylarında soğuk, kış aylarında ise sıcak olarak tüketilebildiği için çok özel bir başlangıç seçeneğidir. Pratik ve lezzetli olması gerek ev hanımları gerekse öğrenci evleri için vazgeçilmezler arasına girmiştir. Bu lezzetli ve çok amaçlı çorbayı sadece başlangıç menüsü içerisinde değerlendirmek aslında biraz haksızlık olur. Aklınıza akşam için herhangi bir yemek gelmiyorsa ve bulaşık derdinden de kurtulmak istiyorsanız ayran çorbasını ana yemek olarak sunabilirsiniz. İçinde bulunan haşlanmış bakliyatlar karnınızı doyurmaya yeter de artar bile. Bu bulaşığı az, lezzetli ve doyurucu çorbayı denemeyen kalmasın istiyoruz, haydi bakalım mutfağa!

Ayran Çorbası Tarifi

Malzemeler

1 su bardağı buğday

500 gram süzme yoğurt

5-6 su bardağı su

1/2 su bardağı nohut

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı pul biber

1/4 demet dereotu

Tarif

Beklettiğiniz buğday ve nohutu farklı tencerelere aldıktan sonra buğdayın üzerine 5-6 bardak su ekleyin ve orta ateşte haşlamaya başlayın. Nohutun ise boyunu geçecek kadar su ekleyin ve haşlamaya başlayın. (Çorba olarak buğdayın kaynatıldığı suyu kullanacaksınız)

Çorba için ayırdığınız süzme yoğurda tuz ilave ederek ayrı bir kabın içinde pürüzsüz bir hal alana kadar çırpın.

Nohutlar haşlandıktan sonra suyunu süzüp haşlanmakta olan buğdayın üzerine döküp iki tur hafif şekilde karıştırın.

Nohut ve buğday haşlanma esnasında ara ara buğdayın pişip pişmediğini kontrol edin.

Buğdayın piştiğinden emin olduktan sonra çorbayı ocaktan alın ve soğuması için bekletmeye başlayın.

Soğuyan çorbaya nane ile beraber çırpmış olduğunuz süzme yoğurdu ekleyerek iyice karıştırın.

Soğuk olarak servis etmek için önceden kavurduğunuz zeytinyağı ile baharatları çorbayı tekrar pişirmeye gerek olmadan üzerinde gezdirerek dökün ve kaselere boşaltarak servis edin.

Sıcak olarak servis etmek için yoğurdu azar azar çorbaya ekledikten sonra 5 dakika kadar tekrar karıştırarak pişirin. Hazırlamış olduğunuz baharatları son olarak zeytinyağında kavurarak çorbanın üzerine döküp hafif şekilde karıştırın. Tercihe göre çorbanızı dereotu ile süsleyebilirsiniz.

