SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. Dortmund 4 golle Almanya Kupası'nı aldı

Dortmund 4 golle Almanya Kupası'nı aldı

14.05.2021 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Kupası finalinde Dortmund, Red Bull Leipzig'i 4-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

Dortmund 4 golle Almanya Kupası'nı aldı

Almanya Kupası final maçında Borussia Dortmund ile Red Bull Leipzig karşı karşıya geldi.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Dortmund 3-1 kazanarak kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Jadon Sancho'nun golüyle öne geçen Dortmund, 28. dakikada Haaland ile farkı ikiye çıkardı. İlk yarının son dakikalarına gelindiğinde 45+1'de Sancho bir kez daha sahneye çıkarak skoru 3-0 yaptı, ilk yarı 3-0 sona erdi.

İkinci yarıda Dortmund oyunu kontrol altında tutarak skoru korumayı başardı. Dakikalar 71'i gösterdiğinde Leipzig'in çabaları sonuç verdi ve Dani Olmo ile fark ikiye indi. 87'de gol makinası Haaland bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu 4-1 olarak ilan etti.

Borussia Dortmund böylelikle 5. kez Almanya Kupası zaferini yaşamış oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERTuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, farkında olmadan bir ilke imza attıTuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, farkında olmadan bir ilke imza attı
Coman'ın inanılmaz rekoruComan'ın inanılmaz rekoru
Anahtar Kelimeler:
Borussia Dortmund
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İsrail ordusu "Gazze’ye girildi" açıklamasından geri adım attı

İsrail ordusu "Gazze’ye girildi" açıklamasından geri adım attı

Son Dakika: İsrail'e peş peşe roketler atıldı

Son Dakika: İsrail'e peş peşe roketler atıldı

F.Bahçe'de büyük sevinç! Geri döndü...

F.Bahçe'de büyük sevinç! Geri döndü...

Ronaldo'nun annesi, yeni adresi duyurdu!

Ronaldo'nun annesi, yeni adresi duyurdu!

Aboubakar krizinin detayları ortaya çıktı

Aboubakar krizinin detayları ortaya çıktı

Takım otobüsüne saldırıp, lastiklerini patlattılar

Takım otobüsüne saldırıp, lastiklerini patlattılar

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Fenerbahçeli Ümit Özat'tan olay paylaşım

Fenerbahçeli Ümit Özat'tan olay paylaşım

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri

Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri

Kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

Kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

Kadıköy'de Fenerbahçe'ye Sivasspor engeli

Kadıköy'de Fenerbahçe'ye Sivasspor engeli

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.