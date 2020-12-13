Dortmund'da Favre gitti eski Beşiktaşlı geldi

Borussia Dortmund'un teknik direktör Lucien Favre ile yolları ayırdı. Borussia Dortmund yönetimi, 5-1'lik yenilgi sonrası Favre ile yardımcısı Manfred Stefes'in gönderilmesi kararını oy birliğiyle aldı. Kulüp sosyal medya hesaplarından da kararı duyurdu.

Dortmund, 11. haftası oynanan Bundesliga'da 19 puanla 5. sırada ve lider Bayern Münih'in 5 puan gerisinde bulunuyordu. Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde F grubunu 13 puana lider tamamlayıp üst tura çıkmıştı.Mayıs 2018'de Dortmund'un başına geçen Favre, Alman ekibiyle ligi üst üste 2. sırada tamamlamıştı.

DORTMUND, ESKİ BEŞİKTAŞLI EDİN TERZİC'E EMANET

Dortmund, takımı sezon sonuna kadar daha önce Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yapan Edin Terzic'in çalıştırılacağını açıkladı. Dortmund alt yapısında ilk olarak çalışmaya başlayan 38 yaşındaki Terzic, daha sonra Beşiktaş ve West Ham'da Slaven Bilic'in yardımcılıklarını yapmıştı.

