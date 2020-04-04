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Dortmund'un stadyumu koronavirüs tedavi merkezine dönüştürüldü

ALMANYA HABERLERİ  | 04.04.2020 08:28 | Son Güncelleme

Almanya’da bulunan Dortmund Signal-Iduna-Park Stadyumu yarından itibaren koronavirüs tedavi merkezine dönüştürüldü.

Dortmund'un stadyumu koronavirüs tedavi merkezine dönüştürüldü

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ediyor. Yetkililer, yaptığı açıklamada Signal-Iduna-Park'ın kuzey tribününü amaca uygun olarak dönüştürüldüğünü aktarırken, her gün saat 12.00-16.00 arası korona virüs şüphesi olan vatandaşların muayene edileceğini duyurdu.

Yetkililer, stadyumun korona virüs tedavi merkezine dönüştürülmesindeki amacın, korona virüsü şüphesiyle muayenehanelere gidenlerin diğer hastalarla ve muayenehane çalışanlarıyla temasını keserek olası yayılmanın önünü kesmek olduğunu açıklarken, sadece korona şüphesi olan hastaların buraya geleceğini ifade etti.

Yetkililer, doktorlar gerekli muayeneyi yaptıktan sonra şikayeti olanların hastalık derecesini belirleyeceklerini dile getirirken, hastanın ayakta tedavisinin yeterli olup olmadığına bakılacak, ağır vakaların kliniğe gitmesi gerektiğine karar verileceğini açıkladı. Öte yandan stadyumda hastalar için gerekli ilaç reçeteleri de yazılabilecekken, gerekirse iş yeri için çalışamaz raporu hazırlanabilecek.

Almanya'da toplam korona virüs vakası 91 bin 159'a, hayatını kaybedenler ise bin 275'e yükseldi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dortmund koronavirüs Almanya

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