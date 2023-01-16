MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Doruk Doğrusöz'ün son haline yorum yağdı! "İyi ki erkek olmuşsunuz"

Doruk Doğrusöz'ün son haline yorum yağdı! "İyi ki erkek olmuşsunuz"

16.01.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştirme ameliyatıyla erkek olarak Doruk ismini almıştı. Doğrusöz , Instagram'da yaptığı son paylaşımla kendine hayran bıraktı.

Doruk Doğrusöz'ün son haline yorum yağdı! "İyi ki erkek olmuşsunuz"

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Neslihan Doğrusöz, katıldığı bir programda erkek olduğunu 5 yaşına geldiğinde anladığını söylemişti. Instagram hesabını aktif kullanan Doğrusöz, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Ekran görüntüsü 2023-01-16 163621

Küçük yaşlarda traş takımlarıyla oynayan ve traş takımlarını yüzüne sürdüğünü, katıldığı bir Youtube programında anlatan Doruk Doğrusöz, erkeksi görünümüyle dikkat çekti.

Ekran görüntüsü 2023-01-16 162944

Doğrusöz'ün son paylaşımına takipçileri kayıtsız kalamazken, bir takiipçisinin 'İyi ki erkek olmuşsun' yorumu dikkat çekti.

Ekran görüntüsü 2023-01-16 163100

Ekran görüntüsü 2023-01-16 163117

Yeni haliyle takipçilerinden tam not alan Doğrusöz, bir zamanlar Sevda Demirel ile sevgiliydi.
Cinsiyet değiştirmişti! Doruk Doğrusöz'ün pozları dikkat çekti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sinan intihar mı etti? O haberlerden sonra yeni gelişmeSinan intihar mı etti? O haberlerden sonra yeni gelişme
Melisa'nın tişörtünün fiyatı gündem olduMelisa'nın tişörtünün fiyatı gündem oldu
Yasak Elma'ya Nehir Erdoğan'dan sonra bomba bir isim dahaYasak Elma'ya Nehir Erdoğan'dan sonra bomba bir isim daha
Anahtar Kelimeler:
doruk doğrusöz kimdir Kripto para hisse stil hisse senetleri erkeksi

En Çok Okunan Haberler

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi vermeye bugün başladı! İşte Yeni Evim konut kredisi için başvuru şartları…

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi vermeye bugün başladı! İşte Yeni Evim konut kredisi için başvuru şartları…

Son seçim anketinde ittifaklar arasında 10 puanlık fark!

Son seçim anketinde ittifaklar arasında 10 puanlık fark!

Darphane'den 'ikinci altın' adımı! Bakan Nebati duyurdu, bugün başlıyor

Darphane'den 'ikinci altın' adımı! Bakan Nebati duyurdu, bugün başlıyor

İddialar sonrası Mehmet Şimşek'ten açıklama!

İddialar sonrası Mehmet Şimşek'ten açıklama!

Bankalar TL mevduat faizi yarışına girdi! Yüzde 30'un da üzerine çıkacak

Bankalar TL mevduat faizi yarışına girdi! Yüzde 30'un da üzerine çıkacak

Galatasaray'da keyif kalmadı! Takımın yıldızı sezon sonunda gidiyor...

Galatasaray'da keyif kalmadı! Takımın yıldızı sezon sonunda gidiyor...

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.