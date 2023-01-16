Doruk Doğrusöz'ün son haline yorum yağdı! "İyi ki erkek olmuşsunuz"

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Neslihan Doğrusöz, katıldığı bir programda erkek olduğunu 5 yaşına geldiğinde anladığını söylemişti. Instagram hesabını aktif kullanan Doğrusöz, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
Küçük yaşlarda traş takımlarıyla oynayan ve traş takımlarını yüzüne sürdüğünü, katıldığı bir Youtube programında anlatan Doruk Doğrusöz, erkeksi görünümüyle dikkat çekti.
Doğrusöz'ün son paylaşımına takipçileri kayıtsız kalamazken, bir takiipçisinin 'İyi ki erkek olmuşsun' yorumu dikkat çekti.
Yeni haliyle takipçilerinden tam not alan Doğrusöz, bir zamanlar Sevda Demirel ile sevgiliydi.