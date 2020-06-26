Dorukhan Toköz, 2020 yılında ilk kez kadroda!

Beşiktaş’ın genç yıldızı Dorukhan Toköz uzun bir aranın ardından sahalara döndü. 6 Ekim 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin 73. dakikasında sakatlanan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalan Dorukhan, 2020 yılında ilk kez bir maçta kadroya dahil oldu.
8 ay 20 gün boyunca sahalardan uzak kalan Dorukhan, Teknik Direktör Sergen Yalçın tarafından Konyaspor mücadelesinin kadrosuna alındı. (İHA)
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