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Dorukhan Toköz, 2020 yılında ilk kez kadroda!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.06.2020 21:02 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın genç yıldızı Dorukhan Toköz, tam 8 ay 20 gün sonra bir maçta kadroda yer aldı. 6 Ekim 2019’da oynanan Alanyaspor maçında sakatlanan yıldız futbolcu, Konyaspor mücadelesinin kadrosunda yer buldu.

Dorukhan Toköz, 2020 yılında ilk kez kadroda!

Beşiktaş’ın genç yıldızı Dorukhan Toköz uzun bir aranın ardından sahalara döndü. 6 Ekim 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin 73. dakikasında sakatlanan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalan Dorukhan, 2020 yılında ilk kez bir maçta kadroya dahil oldu.

8 ay 20 gün boyunca sahalardan uzak kalan Dorukhan, Teknik Direktör Sergen Yalçın tarafından Konyaspor mücadelesinin kadrosuna alındı. (İHA)

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