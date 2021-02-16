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'Dorukhan Toköz Galatasaray'a imza attı' iddiası

16.02.2021 11:04 | Son Güncelleme:
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'Dorukhan Toköz Galatasaray'a imza attı' iddiası

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz'ün adı sık sık Fenerbahçe ile anılıyordu. Bugün ortaya atılan bir iddia ise çok konuşulacak cinsten. Yıldız futbolcunun Galatasaray'a imza attığı ve alacağı maaşın da ortaya çıktığı iddia edildi.

2018 yılında sadece 150 bin euro’ya Eskişehirspor’dan Beşiktaş’a transfer olan ve 3 senedir oynadığı futbolla milli takıma kadar yükselen Dorukhan Toköz’ün Gençlerbirliği karşısında sergilediği performans alkış topladı.

Gerçek mevkisi orta sahada kullanılmayan ve dün akşam Ankara’da sol bekte denenen Dorukhan Toköz’ün takdir edildiği görülürken tecrübeli oyuncunun şu ana kadar 4 gol 2 asistle oynayan Candeias’ı bunaltması ise dikkatlerden kaçmadı.

Sezon sonunda Beşiktaş ile kontratı bitecek olan ve Başkan Ahmet Nur Çebi’nin yeni sözleşme tekliflerini reddeden Dorukhan Toköz’ün adı her ne kadar Avrupa takımlarıyla anılsa da 24 yaşındaki yıldızın Galatasaray’la anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Fenerbahçe’nin de transfer listesinde bulunan Dorukhan’ın daha fazla forma şansı bulacağına inandığı için sarı kırmızılı ekiple el sıkıştığı öğrenilirken Milli futbolcunun Real Betis, Udinese, Lazio gibi devleri elinin tersiyle ittiği belirtildi.

Bu sezon 23 maçta 3 asist yapan Dorukhan Toköz 8 kez ay yıldızlı formayı giyerken Oyuncunun sezon sonunda Benfica’ya dönecek olan Gedson Fernandes’in yerine Galatasaray’da direkt olarak görev alacağı bildirildi.

Galatasaray ile 3+1 yıllık sözleşme yaptığı ifade edilen Dorukhan Toköz'ün yıllık 1,5 milyon euro maaş alacağı aktarıldı. (Şampiy10)

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