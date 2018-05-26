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Dorukhan Toköz kimdir, kaç yaşında, mevkisi nedir? İşte Beşiktaş'ın yeni transferinin istatistikleri!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.05.2018 15:17 | Son Güncelleme

Beşiktaş sezon bitiminin akabinde ilk transferini gerçekleştirdi. Siyah Beyazlı ekip Eskişehirspor'da forma giyen Dorukhan Toköz'ü renklerine kattı. İşte, yaşı, mevkisi, istatistikleri gibi Dorukhan Toköz hakkında merak edilenler.

Dorukhan Toköz kimdir, kaç yaşında, mevkisi nedir? İşte Beşiktaş'ın yeni transferinin istatistikleri!

Spor Toto Süper Lig'i 4. tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Beşiktaş, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Dorukhan Toköz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Peki Dorukhan Toköz hangi mevkide oynamaktadır, kaç yaşındadır ve istatistikleri nasıldır? İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Dorukhan Toköz hakkında detaylar...

21 Mayıs 1996 doğulu olan Dorukan Toköz 22 yaşında. Orta saha ve önlibero mevkilerinde oynayan oyuncu sağ ayağını kullanıyor. Eskişehir alt yapısında yetişen Dorukan, 2017 2018 sezonunda 1. ligde Eskişehir forması ile 32 maça çıktı. Bu maçlarda 1 gol dokuz da asist kaydetti, 8 sarı kart gördü.

Genç oyuncu 2016/2017 sezonunda 24 maçta forma girdi ve 2 gol 1 asistlik performans gösterirken 3 kez sarı kart gördü. 2015/16 sezonunda 11 maçta görev alan Toköz, 1 gol attı ve 2 kez sarı kart gördü. Yani toplamda 67 maçta 4 gol 10 Asist'lik performas gösterirken 13 kez sarı kart gördü. Oyuncunun henüz profesyonel kariyerinde kırmızı kartı bulunmuyor.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Dorukhan Toköz milli forma ile U-21'de tanıştı. 3 dostluk maçı 6'da Avrupa Şampiyonası eleme maçına çıkan oyuncu 9 maçta 1 gol kaydett, 2 sarı kart gördü.


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Dorukhan Toköz Beşiktaş Transfer istatistik

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