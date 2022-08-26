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Dorukhan Toköz, tarihe geçti! Yok artık...

26.08.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dorukhan Toköz, Süper Lig’de 2 sene üst üste şampiyonluk yaşayarak Şampiyonlar Ligi’nde forma giyemeyen ilk futbolcu oldu.

Dorukhan Toköz, tarihe geçti! Yok artık...
Dorukhan Toköz

Dorukhan Toköz

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadıktan sonra sözleşme teklifin kabul etmeyip Trabzonspor' transfer olan Dorukhan Toköz, ilginç bir rekorun sahibi olmayı başardı.

TRABZONSPOR ELENİNCE...

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Beşiktaş ile şampiyonluğa ulaşan ve takımdan ayrılan Dorukhan Toköz, Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatını kaybetmişti. Transfer olduğu Trabzonspor'da da şampiyonluk sevinci yaşayan Dorukhan bu kez de ön elemelerde kaybedince yine Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi. Böylece Süper Lig’de 2 sene üst üste şampiyonluk yaşayarak Şampiyonlar Ligi’nde forma giyemeyen ilk futbolcu oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Dorukhan Toköz beşiktaş dorukhan süper li
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