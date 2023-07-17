Dorukhan Toköz Trabzonspor'dan ayrıldı mı? Dorukhan Toköz kimdir, hangi takımlarda oynadı? Sözleşmesi feshedildi!

Dorukhan Toköz, Trabzonspor tarafından yapılan açıklama sonrası günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Trabzonspor, 2 sezondur takımda görev yapan Dorukhan Toköz ile yollarını ayırdı. İşte Dorukhan Toköz hakkında merak edilenler...

DORUKHAN TOKÖZ TRABZONSPOR'DAN AYRILDI MI?

Trabzonspor'dan Dorukhan Toköz hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Dorukhan Toköz arasındaki 29.07.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir"

DORUKHAN TOKÖZ KİMDİR?

Dorukhan Toköz 21 Mayıs 1996 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Ünlü futbolcu son olarak Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da forma giymekteydi.

Dorukhan Toköz altyapı kariyeri:

2009-2015 Eskişehirspor

Dorukhan Toköz profesyonel futbol kariyeri:

2015-2018 Eskişehirspor

2018-2021 Beşiktaş

2021- 2023 Trabzonspor

Dorukhan Toköz Millî takım kariyeri:

2017-2018 Türkiye U21

2019- Türkiye

