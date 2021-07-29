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Dorukhan Toköz Trabzonspor ile anlaşma sağladı

29.07.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Beşiktaş'la kontrat uzatmayan Dorukhan Toköz'ün transferini noktalıyor. Hem orta sahayı hem de sağ beki yedekleyecek bir oyuncu arayan bordo-mavililer, 25 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşmaya vardı.

Dorukhan Toköz Trabzonspor ile anlaşma sağladı

A Spor'un haberine göre; Trabzonspor için sağlık kontrollerinden geçen Dorukhan Toköz'ün transferi kısa süre içerisinde resmiyete kavuşacak. Dorukhan Toköz, Trabzonspor ile resmi sözleşme imzalamak için Trabzon'a gitti. Oyuncu için KAP açıklaması bekleniyor.

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Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ile bir araya gelen Dorukhan, ilk görüşmede yüksek maaş talep etmişti. Abdullah Avcı'nın da Beşiktaş'ta çalıştığı oyuncuyu istemesi nedeniyle görüşmeler hız kazandı ve ortak nokta bulundu.

Yurt dışına gitmek istediğini ifade eden ancak istediği teklif ialamayan Dorukhan'la ilk teması teknik direktör Abdullah Avcı kurarken oyuncuyu takımda görmek istediğini ifade etmişti. İstanbul'da yapılan görüşmeler sonrasında Dorukhan'ın "Evet" dediği bildirildi.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Trabzonspor Dorukhan Toköz
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