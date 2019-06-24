Dota Underlords beta sürecine girdi

Fakat günümüzde bir 3 – 4 yıl öncesinde moba tarzındaki yapımlar e-spor arenasında zirvede yer alıyordu. Moba tarzı yapım denildiğinde, şimdilerde olduğu gibi o dönemde de iki isim ön plana çıkıyordu. Dota 2 ve LoL.

Şu aralar bu iki yapım PUBG ve Fortnite’ın gölgesinde kalmış durumda. Fakat yine de muazzam bir oyuncu kitlesine sahip oldukları söylenebilir.

Valve, Dota 2 için düzenli bir çalışma takvimine sahip. Yani belli aralıklarla oyuna yenilikler ve güncellemeler geliyor. Bu yeniliklerden sonuncusu ise Dota Underlords.

Bilindiği üzere Dota 2 için pek çok mod mevcut. Bu modlardan en sevileni ise Dota Auto Chess. İşte Dota Underlords, Dota Auto Chess’in bağımsız versiyonu olarak karşımıza çıkacak.

Valve oyunun beta versiyonunun geçtiğimiz gün itibariyle kullanıma sunulduğunu belirtti. Dileyenler beta sürümünü Steam, Google Play ve App Store üzerinden indirip oynayabilecekler.

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