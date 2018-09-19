Dövizi bahane edip her şeye zam yapanlara inat çorbayı 1,5 TL'den satan güzel insan

Sakarya'da bulunan Bahadır Lezzet Lokantası şu zor günlerde halkın yüzünü güldürmeyi başarıyor. Son 3 yıldır çorba fiyatına bir kuruş bile zamn yapmamış sahibi. Hakikaten soruyoruz, böyle kaç tane esnafı gösterebilirsiniz bizlere?
Lokanta sahibi Saim Özkurt, "Fiyatlar yazıldığı gibidir diyor." Şaşkınlığını gizleyemiyot tabii vatandaş. Yiyecek fiyatları ucuz diye aklınıza 'kalitesiz mi acaba?' sorusu düşebilir ancak lokanta sahibimiz bunu da çok güzel bir şekilde açıklıyor bizlere: "Fiyatlar yazıldığı gibidir. 3 yıldır çorba fiyatımız 1.50 liradır. Yatırım yapacak olanlar gelsin bilgi verelim, Türkiye'de kaliteli ürünlerle nasıl ucuza sunum yapılıyor herkes görsün, gıda ucuzlasın."
Lokantanın 8 şubesi var ve fiyatlar ortalamanın oldukça altında. Etli yemeğin bile 5 TL olduğu bu yerde yemek yiyenler şaşkınlıkarını sosyal medyadan paylaşmadan edemiyor :) Ee haklılar tabii, etin kilosu olmuş 50 (en son hatırladığım fiyat)...
Uygun fiyatlara insanların yemek ihtiyaçlarını karşılamak mükemmel bir şey. Gelin lafı uzatmadan hep birlikte listeye göz atalım:
Nasıl bu kadar ucuz diye soruluyor Saim Bey'e:
“Sakarya’da 8 tane şubemiz bulunmakta. Çorbanın 1 buçuk TL oluşu ile gündeme geldik. Fiyat listelerimiz günceldir hepsi doğrudur. Aynı zamanda birkaç kalem ürüne bir hafta önce zam yapmak mecburiyetinde bulunduk. Fakat bundan sonra ciddi anlamda fiyat artışları olmazsa uzun zaman zam düşünmüyoruz. Sakarya halkı bizi tutuyor, onların sayesinde bu şekilde büyüdük. Kalitemizden kesinlikle ödün vermedik. Kullanmış olduğumuz ürünlerimiz kesinlikle Türkiye’nin bildiği ve kullandığı marka ürünler. Depolarımız ve mutfaklarımız halkımıza her daim hazır bulunmakta. Kaliteli malzemeler ile uygun fiyata halkımıza yıllardan beri hizmet etmekteyiz. Bu hizmetimizin Türkiye çapına yayılmasını istiyoruz”.
İnsanların aklında soru işareti kalmasın diye Bahadır Lokantası'nın deposu halka açık. İstediğiniz zaman mutfak ve depoları gezebilirsiniz. Üstelik bu mekanda çay ücretsiz, ekmek ise sınırsız. İstanbul'da yaşayanlar bilir; esnaf lokantalarına girince yiyeceğimiz 2 dilim ekmeğe bile para ödeyen insanlarız biz, çay ikram etmek şöyle bir kenara kalsın...
Gıdalara gelen zamlardan lokantanın etkilenmemesi mümkün değil elbette ama onun da çözümünü aramaya koyulmuşlar çoktan. Bir iki ürüne halkı rahatsız etmeyecek şekilde zam yapmayı planlıyorlar. Bunun yanı sıra müşterilerimiz ne kadar artarsa bizim için o kadar iyi olur ve etkilenmemiz en aza iner diyor Saim Bey. Yani zamlara karşılık müşteri sayısını artırmak ilk hedefi Bahadır Lezzet'in.
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