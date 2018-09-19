Dövizi bahane edip her şeye zam yapanlara inat çorbayı 1,5 TL'den satan güzel insan

Sakarya'da bulunan Bahadır Lezzet Lokantası şu zor günlerde halkın yüzünü güldürmeyi başarıyor. Son 3 yıldır çorba fiyatına bir kuruş bile zamn yapmamış sahibi. Hakikaten soruyoruz, böyle kaç tane esnafı gösterebilirsiniz bizlere?

Lokanta sahibi Saim Özkurt, "Fiyatlar yazıldığı gibidir diyor." Şaşkınlığını gizleyemiyot tabii vatandaş. Yiyecek fiyatları ucuz diye aklınıza 'kalitesiz mi acaba?' sorusu düşebilir ancak lokanta sahibimiz bunu da çok güzel bir şekilde açıklıyor bizlere: "Fiyatlar yazıldığı gibidir. 3 yıldır çorba fiyatımız 1.50 liradır. Yatırım yapacak olanlar gelsin bilgi verelim, Türkiye'de kaliteli ürünlerle nasıl ucuza sunum yapılıyor herkes görsün, gıda ucuzlasın."

Lokantanın 8 şubesi var ve fiyatlar ortalamanın oldukça altında. Etli yemeğin bile 5 TL olduğu bu yerde yemek yiyenler şaşkınlıkarını sosyal medyadan paylaşmadan edemiyor :) Ee haklılar tabii, etin kilosu olmuş 50 (en son hatırladığım fiyat)...

Uygun fiyatlara insanların yemek ihtiyaçlarını karşılamak mükemmel bir şey. Gelin lafı uzatmadan hep birlikte listeye göz atalım: