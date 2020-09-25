Dövme modeli Amber Luke yeni görünümüyle hayranlarını şaşırttı

Dövme modeli Amber Luke, bu sefer dövmeleriyle değil vampir dişleriyle gündem oldu. Instagram hesabından paylaştığı yeni 'vampir dişleri' hayranları tarafından oldukça beğenildi. Baştan ayağa dövmelerle ve piercinglerle kaplı olan modelin yaptığı vücut modifikasyonu hayranlarını şaşırttı. Dişlerini gösterdiği fotoğrafla kendini 'vampir kraliçesi' ilan eden modelin paylaşımını hayranları beğeniye boğdu.

16 yaşındayken depresyon tedavisi gören dövmeli model, depresyondan kurtulma yolu olarak dövme ve piercing yaptırmaya başlamış. "Dövmelerimin çoğu bir tür terapi gibiydi." diyen genç kız, onlarca kez vücut modifikasyonu da yaptırdı. Gözbebeklerini boyatıp, dilini çatal gibi yardıran model tüm bu işlemler için şimdiye kadar 40.000 Sterlin (388 bin TL) harcadı.

