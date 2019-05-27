Down Sendromlu bu genç kız tüm dünyaya örnek oldu! Engelleri aşıp...

Engelli insanların günlük hayatında toplum içinde "normal" bir hayat yaşaması hatta tüm zorluklara göğüs gerip çoğu insandan daha başarılı birer birey olmaları her zaman umut vereci bir durum. Örnek: Kate Grant! 20 yaşındaki bu Down Sendromlu genç kız moda dünyasının ilk engelli mankeni ve geçtiğimiz aylarda dünyaca ünlü bir kozmetik markasının yüzü oldu!

Dünyaca ünlü modellerin arasına girerek yine tüm dünyaya ilham veren Kate, güzellik elçisi ilan edildi. Markanın Kate'i seçmesi dünyada bir şeylerin değiştiğine dair insanların inancını artırıyor.

Kozmetik markası, Kate Grant’ın instagram hesabında, kendi eyelinerlarını kullandığı ve oldukça ilgi gördüğünü fark etti ve Kate’i bu ürünün güzellik elçisi olarak atamak için ona teklif sundu. Bu Kate için oldukça iyi bir teklif çünkü söz konusu kozmetik markasının ürünleri dünya üzerinde 30 farklı ülkede 2 binden fazla mağazada satışta.

Kate Grant'ın annesi kızının başarısı üzerine bakın ne diyor: “Kate kendi özel durumunun farkında ve engelli insanları hayatın daha da içine dahil etme konusunda farkındalık yaratmak istiyor ve en başından beri yaptığı şey bu.”