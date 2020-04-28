Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Down sendromlu model, güzelliğinizi yalnızca sizin tanımlayacağınızı kanıtladı

Down sendromlu model, güzelliğinizi yalnızca sizin tanımlayacağınızı kanıtladı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Chelsea Werner, büyük hayaller kurmanın ve o hayale ulaşmanın ne demek olduğunu biliyor. Chelsea, kimsenin sizi görünümünüzle yargılayamayacağının canlı bir kanıtı. O hayallerini takip eden biri. Chelsea, Down sendromu hakkındaki genel düşüncelere meydan okuyarak uluslararası bir üne sahip olmanın yanında, 4 Olimpiyat şampiyonluğuna sahip.

Kaliforniya’da dünyaya gelen Chelsea’nin, Down Sendromu nedeniyle 2 yaşına dek yürüyebileceği düşünülmüyordu. Yine de ailesi Chelsea’yi birçok farklı spor dalıyla tanışması konusunda cesaretlendirdi ve Chelsea bir jimnastikçi olmayı hayal etti. Doktorlar Chelsea’nin kaslarının hiçbir zaman güçlenemeyeceğini söylemesine rağmen, genç sporcu 8 yaşında spor kariyerine başladı.

KISA SÜREDE DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

"Ben poizitif biriyim ve sınırlara inanmıyorum. İnatçıyım ve çok çalışıtım. Ailem beni kendiyle barışık biri olarak yetiştirdi" diyen Chelsea özverisi, azmi ve fedakarlığı sayesinde ünlü bir atlet haline geldi. 27 yaşında 4 kez Amerika Ulusal Özel Olimpiyat Şampiyonluğu kazanan Chelsea, 2 kez de dünya şampiyonu oldu.

MODA DÜNYASINA ADIM ATTI

Profesyonel jimnastik kariyeri devam ederken, Chelsea moda dünyasını keşfetti ve kararlılığı sayesinde modellik ajanslarının kapısını çalmaya başladı. Birkaç ajans tarafından reddedildikten sonra Chelsea fotoğraflarını online olarak yayınladı ve bir model ajansı onu keşfetti. Annesi, Chelsea’nin jimnastik geçmişinin model olmasına yardımcı olduğunu söyleyerek, kızının We Speak Model Management şirketi tarafından keşfedildiğini söylüyor.

MODA DÜNYASINA YENİ BİR SOLUK KATTI

New York merkezli bir model ajansı olan We Speak, pozitif görünüm, sağlıklı yaşam tarzı ve benzersiz özellikleri ön plana çıkararak moda reklamcılığında pozitif değişikliği amaçlıyor. Chelsea de bunun harika bir örneği. Chelsea, benzersiz olmanın mükemmel olarak adlandırılan şeylerden çok daha fazlası olduğunu insanlara kanıtladı. O, inanılmaz başarılarının yanı sıra, moda endüstrisine kapsayıcılık yaklaşımını da getirdi.

O SADECE BİR MODEL DEĞİL

Chelsea’nin sosyal medya hesaplarına gelen binlerce beğeni ve yorum, onun moda endüstrisini olumlu yönde değiştirmeye başlamasının bir kanıtı. Chelsea bir rol model olmayı “Bu harika. Bunu bir çok kez genç çocukların ailesinden duydum, eğer birine umut verebilmişsem bu beni mutlu eder ve bununla gurur duyarım” sözleriyle anlattı.

Moda ve spor alanında elde ettiği başarılardan sonra Chelsea için artık durmak yok. İşin en iyi kısmı da, genç kadının sadece sevdiği şeyi yapıyor olması.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu fotoğraf sonu oldu! Genç kadının korkunç ölümü Bu fotoğraf sonu oldu! Genç kadının korkunç ölümü
O yılları asla unutmadı… Geçmişin intikamını böyle aldı! O yılları asla unutmadı… Geçmişin intikamını böyle aldı!
Eşinize romantik mesajla sürpriz yapın!Eşinize romantik mesajla sürpriz yapın!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Chelsea Werner, Down Sendromu,

En Çok Okunan Trend Haberler

Aamir Khan'dan herkesi şoke eden yardım… Un paketlerinden bakın ne çıktı

Aamir Khan'dan herkesi şoke eden yardım… Un paketlerinden bakın ne çıktı

Bir sonraki salgını tahmin etmek için yarasa avı başladı

Bir sonraki salgını tahmin etmek için yarasa avı başladı

Koronavirüs nedeniyle ölen adamın, eşine son sözleri yürekleri parçaladı

Koronavirüs nedeniyle ölen adamın, eşine son sözleri yürekleri parçaladı

Yastık akımından sonra sosyal medyada yeni çılgınlık!

Yastık akımından sonra sosyal medyada yeni çılgınlık!

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Herkes onu konuşuyordu! Başkan duyurdu: 1 maaş ikramiye...

Herkes onu konuşuyordu! Başkan duyurdu: 1 maaş ikramiye...

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Eşek saldırdı, hayatı kabusa döndü! Kimse evlenmiyor...

Eşek saldırdı, hayatı kabusa döndü! Kimse evlenmiyor...

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arkadaşlarının görünüşüyle dalga geçtiği kadın, intikamını bikini modeli olarak aldı

O yılları asla unutmadı… Geçmişin intikamını böyle aldı!

Aamir Khan'dan herkesi şoke eden yardım… Un paketlerinden bakın ne çıktı

Aamir Khan'dan herkesi şoke eden yardım… Un paketlerinden bakın ne çıktı

Yastık akımından sonra şimdi de alışveriş torbaları elbiseye dönüşüyor

Yastık akımından sonra sosyal medyada yeni çılgınlık!

Koronavirüs nedeniyle ölen adamın, eşine son sözleri yürekleri parçaladı

Koronavirüs nedeniyle ölen adamın, eşine son sözleri yürekleri parçaladı

Dünyaca ünlü sanat eserlerini yeniden yorumlayan İspanyollar

Bir elinde çamaşır suyu diğer elinde fırça... İşte çağımızın Zeus'u

Koronavirüsü çocuklar için sesli kitapla anlattılar: Benim Kahramanım Sensin

Koronavirüsü çocuklar için sesli kitapla anlattılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.