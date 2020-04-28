Down sendromlu model, güzelliğinizi yalnızca sizin tanımlayacağınızı kanıtladı

Kaliforniya’da dünyaya gelen Chelsea’nin, Down Sendromu nedeniyle 2 yaşına dek yürüyebileceği düşünülmüyordu. Yine de ailesi Chelsea’yi birçok farklı spor dalıyla tanışması konusunda cesaretlendirdi ve Chelsea bir jimnastikçi olmayı hayal etti. Doktorlar Chelsea’nin kaslarının hiçbir zaman güçlenemeyeceğini söylemesine rağmen, genç sporcu 8 yaşında spor kariyerine başladı.

KISA SÜREDE DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

"Ben poizitif biriyim ve sınırlara inanmıyorum. İnatçıyım ve çok çalışıtım. Ailem beni kendiyle barışık biri olarak yetiştirdi" diyen Chelsea özverisi, azmi ve fedakarlığı sayesinde ünlü bir atlet haline geldi. 27 yaşında 4 kez Amerika Ulusal Özel Olimpiyat Şampiyonluğu kazanan Chelsea, 2 kez de dünya şampiyonu oldu.

MODA DÜNYASINA ADIM ATTI

Profesyonel jimnastik kariyeri devam ederken, Chelsea moda dünyasını keşfetti ve kararlılığı sayesinde modellik ajanslarının kapısını çalmaya başladı. Birkaç ajans tarafından reddedildikten sonra Chelsea fotoğraflarını online olarak yayınladı ve bir model ajansı onu keşfetti. Annesi, Chelsea’nin jimnastik geçmişinin model olmasına yardımcı olduğunu söyleyerek, kızının We Speak Model Management şirketi tarafından keşfedildiğini söylüyor.