Down sendromlu model, güzelliğinizi yalnızca sizin tanımlayacağınızı kanıtladı

Kaliforniya’da dünyaya gelen Chelsea’nin, Down Sendromu nedeniyle 2 yaşına dek yürüyebileceği düşünülmüyordu. Yine de ailesi Chelsea’yi birçok farklı spor dalıyla tanışması konusunda cesaretlendirdi ve Chelsea bir jimnastikçi olmayı hayal etti. Doktorlar Chelsea’nin kaslarının hiçbir zaman güçlenemeyeceğini söylemesine rağmen, genç sporcu 8 yaşında spor kariyerine başladı.
"Ben poizitif biriyim ve sınırlara inanmıyorum. İnatçıyım ve çok çalışıtım. Ailem beni kendiyle barışık biri olarak yetiştirdi" diyen Chelsea özverisi, azmi ve fedakarlığı sayesinde ünlü bir atlet haline geldi. 27 yaşında 4 kez Amerika Ulusal Özel Olimpiyat Şampiyonluğu kazanan Chelsea, 2 kez de dünya şampiyonu oldu.
Profesyonel jimnastik kariyeri devam ederken, Chelsea moda dünyasını keşfetti ve kararlılığı sayesinde modellik ajanslarının kapısını çalmaya başladı. Birkaç ajans tarafından reddedildikten sonra Chelsea fotoğraflarını online olarak yayınladı ve bir model ajansı onu keşfetti. Annesi, Chelsea’nin jimnastik geçmişinin model olmasına yardımcı olduğunu söyleyerek, kızının We Speak Model Management şirketi tarafından keşfedildiğini söylüyor.
New York merkezli bir model ajansı olan We Speak, pozitif görünüm, sağlıklı yaşam tarzı ve benzersiz özellikleri ön plana çıkararak moda reklamcılığında pozitif değişikliği amaçlıyor. Chelsea de bunun harika bir örneği. Chelsea, benzersiz olmanın mükemmel olarak adlandırılan şeylerden çok daha fazlası olduğunu insanlara kanıtladı. O, inanılmaz başarılarının yanı sıra, moda endüstrisine kapsayıcılık yaklaşımını da getirdi.
Chelsea’nin sosyal medya hesaplarına gelen binlerce beğeni ve yorum, onun moda endüstrisini olumlu yönde değiştirmeye başlamasının bir kanıtı. Chelsea bir rol model olmayı “Bu harika. Bunu bir çok kez genç çocukların ailesinden duydum, eğer birine umut verebilmişsem bu beni mutlu eder ve bununla gurur duyarım” sözleriyle anlattı.
Moda ve spor alanında elde ettiği başarılardan sonra Chelsea için artık durmak yok. İşin en iyi kısmı da, genç kadının sadece sevdiği şeyi yapıyor olması.
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