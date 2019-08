Downton Abbey setinden neşeli fotoğraflar

Televizyon ekranlarındaki macerasını noktaladıktan sonra beyaz perdeye uyarlanan Downton Abbey’in setinden neşeli fotoğraflar yayınlandı. Çekimleri devam eden filmin yönetmen koltuğunda Sex and The City, 30 Rock, Six Feet Under gibi yapımlara imzasını atan Michael Engler oturuyor. Filmin senaryosunu ise Julian Fellowes kaleme aldı.

İngiliz monarşisinin en tepesindeki isim, Kraliçe Elizabeth’in en sevdiği dizi olduğu açıklanan yapım, 1920'li yıllarda hem dünya savaşının etkisiyle hem de sınıf çatışmalarıyla çalkanan bir toplumda, İngiliz soylusu bir evin içindeki hizmetkarlar ve ev sahipleri arasındaki ilişikiyi temel olarak alıyordu. İzleyicilerini 1925 yılına götürecek olan, 2010 yılında başlayan ve altı senelik ekran serüvenini 2015'te sonlandıran, üç Altın Küre ödüllü “Downton Abbey” dizisinin merakla beklenen beyaz perde uyarlaması, dizinin finalinden 1,5 yıl sonrasında geçiyor. Filmde Crawley ailesi ve sadık hizmetkarları, İngiltere Kralı ve Kraliçesinden bir ziyaret için hazırlık aşamasındalar...