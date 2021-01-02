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  4. Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'dan kim elendi? Doya Doya Moda 1 Ocak Cuma sonuçları

Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'dan kim elendi? Doya Doya Moda 1 Ocak Cuma sonuçları

02.01.2021 00:09 | Son Güncelleme:
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Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'dan kim elendi? Doya Doya Moda 1 Ocak Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'nın 1 Ocak Cuma ekrana gelen son bölümünde hafta birincisi yarışmacı belli oldu. En şık olmak için yarışmacıların mücadele ettiği Doya Doya Moda hafta finalinde yine heyecanlı dakikalar yaşandı. Doya Doya Moda'da hafta finalinin konsepti ise "yılbaşından sonraki ilk akşam yemeği" olarak belirlendi. Peki, Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu? Ödülü kim kazandı? Doya Doya Moda'dan kim elendi? İşte 1 Ocak Cuma Doya Doya Moda sonuçları.

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever'in jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde haftanın birincisi belli oldu. Kemal Doğulu'nun ayrılığının ardından son bölümdeki konuk jüri üyesi ise Lerzan Mutlu oldu. Doya Doya Moda'nın hafta finalinde yine kıyasıya bir rekabet ortaya kondu.

DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'da Özde haftanın birincisi olarak altın kolyenin sahibi oldu.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da yarışmacılar en çok puanı toplayabilmek için yaptıkları kombinleri sergilemeye devam ediyor. Bu hafta elenen isim Sabiha oldu.

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