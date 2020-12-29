Doya Doya Moda'dan ayrılan Kemal Doğulu Seray Sever'in makyajsız halini paylaştı

Kemal Doğulu, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez'in jüri olduğu Doya Doya Moda'da bir ayrılık yaşandı. Kemal Doğulu yarışmaya veda etti.

Hande Demir Acar, dün itibarıyla Doya Doya Moda'ya konuk jüri üyesi olarak katıldı ve Kemal Doğulu'nun koltuğuna oturdu.

Kemal Doğulu ile bir veda paylaşımı yaptı. Jürideki arkadaşlarıyla bir pozunu paylaşan Doğulu'nun fotoğrafında Seray Sever'in görüntüsü dikkat çekti.

Seray Sever'in makyaj halinin paylaşıldığı fotoğrafa "Kemal Seray'ı harcamış' yorumları yapıldı.

