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  4. Doya Doya Moda'dan ayrılan Kemal Doğulu Seray Sever'in makyajsız halini paylaştı

Doya Doya Moda'dan ayrılan Kemal Doğulu Seray Sever'in makyajsız halini paylaştı

29.12.2020 11:09 | Son Güncelleme:
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Doya Doya Moda'dan ayrılan Kemal Doğulu Seray Sever'in makyajsız halini paylaştı

TV8 yarışması 'Doya Doya Moda'nın jüri üyesi Kemal Doğulu, yarışmaya geçtiğimiz hafta veda etmişti. Doğulu'nun veda paylaşımında Seray Sever'in makyajsız hali olay oldu.

Kemal Doğulu, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez'in jüri olduğu Doya Doya Moda'da bir ayrılık yaşandı. Kemal Doğulu yarışmaya veda etti.

Hande Demir Acar, dün itibarıyla Doya Doya Moda'ya konuk jüri üyesi olarak katıldı ve Kemal Doğulu'nun koltuğuna oturdu.

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Kemal Doğulu ile bir veda paylaşımı yaptı. Jürideki arkadaşlarıyla bir pozunu paylaşan Doğulu'nun fotoğrafında Seray Sever'in görüntüsü dikkat çekti.

Doya Doya Moda'da yeni jüri üyesi kim oldu? Kemal Doğulu'nun yerine Doya Doya Moda'da jüri olan Hande Demir Acar kimdir?Doya Doya Moda'da yeni jüri üyesi kim oldu? Kemal Doğulu'nun yerine Doya Doya Moda'da jüri olan Hande Demir Acar kimdir?

Seray Sever'in makyaj halinin paylaşıldığı fotoğrafa "Kemal Seray'ı harcamış' yorumları yapıldı.

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Ne kadar gereksiz program varsa tv8 de neden acaba ?

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