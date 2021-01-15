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  4. Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'dan kim elendi? Doya Doya Moda 15 Ocak Cuma sonuçları

Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'dan kim elendi? Doya Doya Moda 15 Ocak Cuma sonuçları

15.01.2021 20:22 | Son Güncelleme:
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Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'dan kim elendi? Doya Doya Moda 15 Ocak Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'nın 15 Ocak Cuma ekrana gelen son bölümünde hafta birincisi yarışmacı belli oldu. En şık olmak için yarışmacıların mücadele ettiği Doya Doya Moda hafta finalinde yine heyecanlı dakikalar yaşandı. Doya Doya Moda'da hafta finalinin konsepti ise "maskeli balo" olarak belirlendi. Peki, Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu? Ödülü kim kazandı? Doya Doya Moda'dan kim elendi? İşte 15 Ocak Cuma Doya Doya Moda sonuçları.

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever'in jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde haftanın birincisi belli oldu. Kemal Doğulu'nun ayrılığının ardından son bölümdeki konuk jüri üyesi ise Özlem Kaymaz oldu. Doya Doya Moda'nın hafta finalinde yine kıyasıya bir rekabet ortaya kondu.

DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'da kolyeyi kazanan isim Birben oldu.

Doya Doya Moda'nın yeni jüri üyesi belli oldu! Ivana Sert, Kemal Doğulu'nun yerine Doya Doya Moda'ya katıldıDoya Doya Moda'nın yeni jüri üyesi belli oldu! Ivana Sert, Kemal Doğulu'nun yerine Doya Doya Moda'ya katıldı

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da yarışmacılar en çok puanı toplayabilmek için yaptıkları kombinleri sergilemeye devam ediyor. Bu hafta elenen isimler Furkan ve Serap oldu.

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