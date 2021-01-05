Doya Doya Moda'nın yeni jüri üyesi belli oldu! Ivana Sert, Kemal Doğulu'nun yerine Doya Doya Moda'ya katıldı

Exxen'de yapacağı yeni program için Doya Doya Moda'ya veda eden jüri üyesi Kemal Doğulu'nun koltuğuna oturan isim belli oldu.

Doya Doya Moda'da Doğulu'dan sonra her gün farklı isimler konuk jüri olarak yer aldı. Programın kalıcı jüri üyesi ise Ivana Sert oldu. Yıllarca moda programlarında jürilik yapan Ivana Sert artık Doya Doya Moda'yla ekranlarda olacak.

Ivana Sert, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez'in jüride olduğu Doya Doya Moda'nın yeni bölümlerinin de çekimleri başladı.

"YENİ JÜRİMİZ HAYIRLI OLSUN"

Instagram hesabından paylaşım yaparak müjdeyi veren Ivana Sert, gelen tebrik mesajlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.



Yarışmanın jüri üyelerinden Uğurkan Erez, yıllarca beraber çalıştığı Ivana Sert ile yeniden bir arada olduğunu "Ve yeni jürimiz Ivanam hoş gelmiş Hayırlısı olsun hepimize arkadaşlarım" notuyla duyurdu.

