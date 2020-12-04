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  4. Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'dan kim elendi? Doya Doya Moda 4 Aralık Cuma sonuçları

Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'dan kim elendi? Doya Doya Moda 4 Aralık Cuma sonuçları

04.12.2020 20:26 | Son Güncelleme:
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Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'dan kim elendi? Doya Doya Moda 4 Aralık Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'nın 4 Aralık Cuma ekrana gelen son bölümünde hafta birincisi yarışmacı belli oldu. En şık olmak için yarışmacıların mücadele ettiği Doya Doya Moda hafta finalinde yine heyecanlı dakikalar yaşandı. Doya Doya Moda'da hafta finalinin konsepti ise "güzellik yarışmasında finalist oluyorlar" olarak belirlendi. Peki, Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu? Ödülü kim kazandı? Doya Doya Moda'dan kim elendi? İşte 4 Aralık Cuma Doya Doya Moda sonuçları.

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde haftanın birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'nın hafta finalinde yine kıyasıya bir rekabet ortaya kondu.

DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi belli oldu. Yarışmada haftanın birincisi 93 puanla Rabia oldu.

4 ARALIK CUMA DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da hafta toplamında en az oyu alan yarışmacıları belli oldu. Kemal Doğulu Doya Doya Moda'dan elenen yarışmacının Aleyna olduğunu açıkladı.

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