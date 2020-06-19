MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Doya Doya Moda 19 Haziran Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Doya Doya Moda 19 Haziran Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 21:34 | Son Güncelleme

TV8'de yayınlanan ve büyük beden yarışmacıların mücadele ettiği Doya Doya Moda programının birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'nın 19 Haziran Cuma ekrana gelen final bölümünde heyecan doruktaydı. Jüriden en fazla oy alarak hafta birincisi olan yarışmacı belli oldu. Peki Doya Doya Moda'da bu hafta kim elendi? İşte Doya Doya Moda 19 Haziran Cuma son bölümde yaşananlar.

Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Doya Doya Moda 19 Haziran Cuma sonuçları

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen ve birinci olan isimler belli oldu.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da final zamanına çok az bir zaman kala yarışmacılar şıklıklarını sergileyip jüriden yüksek puan almaya çalışıyorlar. Doya Doya Moda'nın 30. haftasında yarışmacılar elenmemek adına en yüksek puanları toplamaya çalıştı. Haftanın final gününde bir isim birinci olurken, bir isimde yarışmaya veda etti. Doya Doya Moda'da bu hafta elenen isim Büşra oldu.

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi belli oldu. Jüriler tüm hafta boyunca puan alan yarışmacıların toplam puanını açıkladı ve haftanın birincisi olan ismi belirledi. Kemal Doğulu'nun açıkladığı isim diğer yarışmacılara büyük bir puan farkı atarak birinci oldu. Doya Doya Moda'da bu hafta 109 puanla birinci olmaya hak kazanan isim Hanzade oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canını kurtarmak için pencereden atladı Canını kurtarmak için pencereden atladı
İbrahim Tatlıses'ten 'köstebek' açıklaması: Oğlum Ahmet Tatlı hiç bir zaman köstebek olmamıştırİbrahim Tatlıses'ten 'köstebek' açıklaması: Oğlum Ahmet Tatlı hiç bir zaman köstebek olmamıştır
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlıyor?La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reina katliamı davasında tahliye kararı

Reina katliamı davasında tahliye kararı

Vali Yerlikaya duyurdu! Sokağa çıkma kısıtlamasından muaflar

Vali Yerlikaya duyurdu! Sokağa çıkma kısıtlamasından muaflar

Bu ilan Çorum'u karıştırdı: Aslanımız Tacettin kaybolmuştur

Bu ilan Çorum'u karıştırdı: Aslanımız Tacettin kaybolmuştur

Yeni kredi müjdesi! Pazartesi hayata geçiyor

Yeni kredi müjdesi! Pazartesi hayata geçiyor

ATV Müge Anlı'da Ayşe Altuntaş olayında ilişki yaşadığı Mehmet Taşdelen'den cinayet itirafı

ATV Müge Anlı'da Ayşe Altuntaş olayında ilişki yaşadığı Mehmet Taşdelen'den cinayet itirafı

Görenler şoke oldu! Tam 115 kilo

Görenler şoke oldu! Tam 115 kilo

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu video!

Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu video!

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İbrahim Tatlıses'ten 'köstebek' açıklaması: Oğlum Ahmet Tatlı hiç bir zaman köstebek olmamıştır

İbrahim Tatlıses'ten 'köstebek' açıklaması: Oğlum Ahmet Tatlı hiç bir zaman köstebek olmamıştır

Müge Anlı'da sıra dışı kavuşma anı! Sarılma duvarı damga vurdu

Müge Anlı'da sıra dışı kavuşma anı! Sarılma duvarı damga vurdu

Murat Övüç 'basit yargılama usulü' ile yargılanacak

Murat Övüç 'basit yargılama usulü' ile yargılanacak

Sermiyan Midyat: Hakkımda 'hanzo' diyorlar

Sermiyan Midyat: Hakkımda 'hanzo' diyorlar

Miley Cyrus evinde oturduğu yerden 1.7 milyon dolar kazandı

Oturduğu yerden 1.7 milyon dolar kazandı

Seda Bakan'dan tatil pozu!

Seda Bakan'dan tatil pozu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.