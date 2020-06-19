Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Doya Doya Moda 19 Haziran Cuma sonuçları

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen ve birinci olan isimler belli oldu.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da final zamanına çok az bir zaman kala yarışmacılar şıklıklarını sergileyip jüriden yüksek puan almaya çalışıyorlar. Doya Doya Moda'nın 30. haftasında yarışmacılar elenmemek adına en yüksek puanları toplamaya çalıştı. Haftanın final gününde bir isim birinci olurken, bir isimde yarışmaya veda etti. Doya Doya Moda'da bu hafta elenen isim Büşra oldu.

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi belli oldu. Jüriler tüm hafta boyunca puan alan yarışmacıların toplam puanını açıkladı ve haftanın birincisi olan ismi belirledi. Kemal Doğulu'nun açıkladığı isim diğer yarışmacılara büyük bir puan farkı atarak birinci oldu. Doya Doya Moda'da bu hafta 109 puanla birinci olmaya hak kazanan isim Hanzade oldu.

