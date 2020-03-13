Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? Jüriden sürpriz eleme kararı! İşte Doya Doya Moda 13 Mart Cuma sonuçları

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen ve birinci olan isimler belli oldu.

DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'nın son bölümünde haftanın finali için büyük bir heyecan vardı. Her final günü olduğu gibi bu haftada Doya Doya Moda yarışmacıları 10 puan üzerinden değerlendirildi. Verilen puanlar sonucunda haftanın birincisi yeni yarışmacı Özde oldu.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da bu hafta ilginç dakikalar yaşandı. Geçtiğimiz hafta Ferdanur'un diskalifiye olmasının ardından bu hafta jüriler yarışmadan kimsenin elenmeyeceğini açıkladı. Böylelikle Doya Doya Moda'da bu hafta kimse elenmedi.



