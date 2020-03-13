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  4. Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? Jüriden sürpriz eleme kararı! İşte Doya Doya Moda 13 Mart Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? Jüriden sürpriz eleme kararı! İşte Doya Doya Moda 13 Mart Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2020 23:35 | Son Güncelleme

TV8'de yayınlanan ve büyük beden yarışmacıların mücadele ettiği Doya Doya Moda programının birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'nın 13 Mart Cuma ekrana gelen final bölümünde heyecan doruktaydı. Jüriden en fazla oy alarak hafta birincisi olan yarışmacı belli oldu. Peki Doya Doya Moda'da bu hafta kim elendi? İşte Doya Doya Moda 13 Mart Cuma son bölümde yaşananlar.

Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? Jüriden sürpriz eleme kararı! İşte Doya Doya Moda 13 Mart Cuma sonuçları

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen ve birinci olan isimler belli oldu.

doya

DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'nın son bölümünde haftanın finali için büyük bir heyecan vardı. Her final günü olduğu gibi bu haftada Doya Doya Moda yarışmacıları 10 puan üzerinden değerlendirildi. Verilen puanlar sonucunda haftanın birincisi yeni yarışmacı Özde oldu.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da bu hafta ilginç dakikalar yaşandı. Geçtiğimiz hafta Ferdanur'un diskalifiye olmasının ardından bu hafta jüriler yarışmadan kimsenin elenmeyeceğini açıkladı. Böylelikle Doya Doya Moda'da bu hafta kimse elenmedi.


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