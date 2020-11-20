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Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 20 Kasım Cuma sonuçları

20.11.2020 20:27 | Son Güncelleme:
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Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 20 Kasım Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'nın 20 Kasım Cuma ekrana gelen son bölümünde hafta birincisi yarışmacı belli oldu. En şık olmak için yarışmacıların mücadele ettiği Doya Doya Moda hafta finalinde yine heyecanlı dakikalar yaşandı. Doya Doya Moda'da hafta finalinin konsepti ise "gelin oluyorlar" olarak belirlendi. Peki, Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu? Ödülü kim kazandı? Doya Doya Moda'dan kim elendi? İşte 20 Kasım Cuma Doya Doya Moda sonuçları.

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen yarışmacı ve haftanın birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'nın hafta finalinde yine kıyasıya bir rekabet ortaya kondu.

doya

DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi belli oldu. Doya Doya Moda jürisinin belirlediği konseptler ile hafta boyunca en iyi kombinleri oluşturan isim altın bilezik ve kolyenin sahibi oldu. Doya Doya Moda'da haftanın birincisi toplam 101 puanla Özde Karacan oldu.

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20 KASIM CUMA DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda son bölümde haftanın birincisinin belli olmasının ardından elenen isim de açıklandı. Doya Doya Moda'da haftanın final gününde elenen isim ise Rümeysa Buyuran oldu.

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