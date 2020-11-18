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  4. Doya Doya Moda’da gerilim! Bahar Candan ile Aleyna arasında gerginlik artıyor!

Doya Doya Moda’da gerilim! Bahar Candan ile Aleyna arasında gerginlik artıyor!

18.11.2020 10:45 | Son Güncelleme:
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TV 8’in fenomen moda yarışması Doya Doya Moda’ya Bahar Candan sözleriyle damga vurmaya devam ediyor. 16 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümde programa dahil olan Candan, rakiplerine adeta meydan okudu. Aylık alışveriş bütçesiyle dudak uçuklatan Candan, rakiplerine ‘ben denemem, alırım’ diyerek rest çekti.

TV 8’de hafta içi ekranlara gelen moda yarışması Doya Doya Moda, haftaya fırtına gibi başladı. İşte Benim Stilim yarışmasıyla popülerleşen sosyal medya fenomeni Bahar Candan’ın Doya Doya Moda’ya katılması rekabeti kızıştırdı. Doya Doya Moda’nın yarışmacıları çekimlerde Bahar Candan’la dalga geçerek ünlü olmadığını ve çabuk eleneceğini söyledi. Bahar Candan’ın ise rakiplerine cevabı ise sert oldu.

Bahar Candan ekranlara geri dönüyor! Doya Doya Moda’nın yeni bölümünde Bahar Candan sürprizi!Bahar Candan ekranlara geri dönüyor! Doya Doya Moda’nın yeni bölümünde Bahar Candan sürprizi!

‘DENEMEM ALIRIM’

bahar candan

Aylık alışveriş bütçesinin 200-300 bin arasında değiştiğini söyleyen Candan, yarışmanın formatı gereğince günlük 500 TL'lik bütçeyle alışveriş yapıyor. Moda konusunda iddialı olan ve güzel giyindiğini her fırsatta dile getiren Candan'ın yarışmacı arkadaşlarıyla arasındaki gerginlik zirveye tırmandı.

Alışveriş sırasında aynı mağazada karşılaşan Bahar Candan ve Aleyna arasında sert rüzgarlar esti. Rakibinin moda bilgisi olmadığını ve çok sayıda elbise denemesini eleştiren Candan rakibine, “Bir rengin yakışıp yakışmayacağını anlamak için denemeye gerek yok. Ben denemem alırım, mağazamı boşalt bence” diyerek çıkıştı.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
hayatinda 300 bini bir arada gordumu acaba.
ne günlere kaldık bir yanda geçim sıkıntısı bir yanda bu soytarılık alay eder gibi
Allah sizin Size bu programı yapanın sizi izleyenin bu haberi yapanın canını alırda cansız kalırsınız inşallah insanların hayatlarını sürdürmek için çektikleri çileye bak bide bu programa ve habere bak

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