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  4. Doya Doya Moda'da kim elendi? Hafta birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 3 Ocak Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'da kim elendi? Hafta birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 3 Ocak Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 23:51 | Son Güncelleme

TV8'de yayınlanan ve büyük beden yarışmacıların mücadele ettiği Doya Doya Moda programının birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'nın 3 Ocak 2020 Cuma ekrana gelen final bölümünde heyecan doruktaydı. Jüriden en fazla oy alarak hafta birincisi olan yarışmacı belli oldu. Peki Doya Doya Moda'da bu hafta kim elendi? İşte Doya Doya Moda 3 Ocak Cuma son bölümde yaşananlar.

Doya Doya Moda'da kim elendi? Hafta birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 3 Ocak Cuma sonuçları

Banu Noyan, Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen ve birinci olan isimler belli oldu. Şıklıklarını yarıştıran 7 isim, haftanın ödülü olan altın kolyeyi kazanabilmek ve yarışmada en azından bir hafta daha kalabilmek adına yarıştı. Haftanın son gününde şıklıklarını konuşturan Doya Doya Moda yarışmacıları arasında bir kişi yarışmaya veda etti.

DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda yarışmasında 3 Ocak Cuma tarihli bölümünün kazananı ve haftanın birincileri Yaren Medin ve Su Baher oldu. İki isimde en yüksek puana sahip olduğu ve puanları aynı olduğu için bu haftanın birincileri oldu. Kazanan isimler altın yıldız kolyenin sahibi oldu.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda yarışmasında heyecan her geçen gün artmaya devam ediyor. Haftanın finalinde Doya Doya Moda yarışmacıları jüriyi etkilemek ve tarzını konuşturmak için yarıştı. Fakat bir isim istenileni veremedi ve yarışmaya veda etti.

Birbirinden iddialı ve renkli yarışmacıların yer aldığı Doya Doya Moda yarışmasında elenen isim, jüri üyelerinin verdiği kararın ardından belirlendi. Her gün puan alan yarışmacılardan, haftanın en düşük puanını alan isim Ahsen oldu. Doya Doya Moda yarışmasına bu hafta Ahsen veda etti.

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