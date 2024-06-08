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Doya Doya Moda jürisi Yasemin Yılmaz fena yakalandı! Ünlü futbolcuyla...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.06.2024 07:34
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Bir dönem Doya Doya Moda programında jürilik yapan Yasemin Yılmaz adından sıkça söz ettiren modacılardan biri. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Yılmaz bu defa fena yakalandı. Ünlü modacının ünlü futbolcu ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Doya Doya Moda jürisi Yasemin Yılmaz fena yakalandı! Ünlü futbolcuyla...

Bir dönem izleyenleri ekranlara bağlayan kaos dolu Doya Doya Moda yarışması epey ilgi görmüştü. Yarışmaya Seray Sever'in yerine dahil olan Yasemin Yılmaz kısa sürede programa adapte olmuş ve tüm ilgiyi üzerine çekmeyi başarmıştı.

Kıvırcık saçları, giyim tarzıyla "Yerli Rihanna" lakabı verilen genç modacı Yılmaz bazen çok tatlı olsa da bazen de sert tepkileriyle gündem oluyordu.

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Küçük yaştan itibaren moda dünyasına adım atan Yasemin Yılmaz birçok programa da konuk oluyor. Zaman zaman açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan ünlü isim bu defa özel hayatıyla gündeme geldi.

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AŞK BOMBASI PATLADI

Yasemin Yılmaz Muğlaspor'da forma giyen Savaş Yılmaz ile görüntülendi. Kameraları görünce şaşkına dönen ünlü çift önce ne yapacağını bilemedi sonra yeni bir ilişki olduğunu kabul etti.

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Görüntü vermek isteyemeyen Yılmaz, basın mensuplarını karşısında görünce "Lütfen kapatır mısınız" diyerek yoluna devam etti.


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doya Doya Moda
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