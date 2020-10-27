Doya Doya Moda'nın jürisi yarışmacıların yatak odasını bastı

TV8'de yayımlanan ve Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in jüri koltuğunda yer aldığı fenomen moda yarışması Doya Doya Moda'da haftanın ikinci gününde yarışmacılar kıyasıya bir rekabet içine girdi.

İçimdeki Ben konseptiyle jürinin karşısına çıkan yarışmacılar, Kemal Doğulu ile Seray Sever'den evdeki yataklarını dağınık bıraktıkları için büyük eleştiri aldı.

Doya Doya Moda'nın jürisi yarışmacıların kaldıkları yatak odalarını basıp gördükleri karşısında şoke oldu. Sever ve Doğulu yarışmacılara bir yaptırım uygulayacaklarını söyledi. Yarışmacılar da birbirlerine dağınıklık eleştirisinde bulunarak kavga etti.

Sever yarışmacılara kızarak "ayakkabıların yatağın içinde ne işi var" diye sordu. Ancak Sever'in aldığı yanıtlar Sever'i tatmin etmedi.



