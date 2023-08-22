Doya Doya Moda'nın yıldızı Birben Coşkun evlendi! İmam nikahı görüntüleri olay oldu! Mehir olarak bakın ne istedi

Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu ve Seray Sever'in jüri koltuğunda oturduğu yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen moda programı yarışması Doya Doya Moda ile tanınan Birben Coşkun evlendi.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan fenomen isim nikah hazırlıkları ve düğün anını takipçileri ile paylaştı. Dini nikah sırasından bir görüntüde paylaşan Birben Coşkun'un mehiri sosyal medyada gündem oldu.

Eren Yiğit ile dünyaevine giren Birben Coşkun, eşinden mehir olarak kırmızı renkte son model bir araba istedi. Coşkun'un bu isteği karşısında eşi sessizliğini korudu.

Birben Coşkun'un dini nikah görüntülerinin altına ise; 'İsteyin kızlar', 'Ama kırmızı siyah olsa olmaz', 'Dini nikah gizli olur' gibi yorumlar yapıldı.



