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    4. Dolabınıza mutlaka eklemeniz gereken Adidas'tan Nike'a ünlü markaların en trend kadın sneaker modelleri

    Dolabınıza mutlaka eklemeniz gereken Adidas'tan Nike'a ünlü markaların en trend kadın sneaker modelleri

    22.08.2023 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Rahat ve kullanışlı bir ayakkabıya mı ihtiyacınız var? Hâlâ aradığınız ürünü bulamadıysanız doğru yerdesiniz! Birbirinden ünlü markaların sezona damga vuran modelleri rahatlıkla birlikte şık bir duruş vadediyor. Günlük kullanımdan yürüyüşlere kadar tercih etmek için dolabınıza mutlaka eklemeniz gereken en trend kadın sneaker modellerini sizin için derledik.

    Dolabınıza mutlaka eklemeniz gereken Adidas'tan Nike'a ünlü markaların en trend kadın sneaker modelleri

    Spor ayakkabı anlamına gelen sneaker ayakkabı modelleri, her sezon olduğu gibi bu yaz sezonunun da gözdeleri arasında! Konforlu kullanımları sayesinde sıklıkla tercih edilen bu modeller, gündelik kullanımda aradığınız rahatlığa kavuşmanıza yardımcı oluyor. Gelin, estetik tasarımlarıyla stilinize katkı sunan ünlü markaların en trend kadın sneaker modellerini birlikte inceleyelim.

    1. Uzun süren konfor: Puma Skye Clean Women's Trainers Spor Ayakkabı

    Bu yaz dolabınıza mutlaka eklemeniz gereken adidas'tan Nike'a ünlü markaların en trend kadın sneaker modelleri

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    Puma Skye Clean Women's Trainers Spor Ayakkabı, uzun süreli konfor sağlamanın yanında kullanıcılarının zevkini önemseyerek farklı renk alternatifleri de sunuyor. Yumuşak yastıklanması sayesinde ürünü giyer giymez hissetmeye başladığınız rahatlık her adımda kendini daha çok hissettiriyor. Orta ve dış tabanda kauçuk malzeme kullanılan sneaker ayakkabı, ayağı iyi kavrayan bağcık tasarımı ile şık bir ürüne dönüşüyor. Ayakkabının farklı numara seçenekleri de mevcut.

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    2. Esnek ve rahat: Skechers Dynamight Spor Ayakkabı

    Bu yaz dolabınıza mutlaka eklemeniz gereken adidas'tan Nike'a ünlü markaların en trend kadın sneaker modelleri

    Ön yüzeyinde ve sayada sentetik deri kullanan Skechers Dynamight Spor Ayakkabı, şok emici esnek bir orta tabana sahip. Böylelikle çok yönlü yer tutuşu özelliği kazanan ürün, başta siyah olmak üzere farklı renk opsiyonları da sunuyor. Skechers Memory Foam iç taban teknolojisini kullanan sneaker ayakkabı, yastıklı ve konforlu bir yapıda. Ürün aynı zamanda sportif tasarımıyla da göz dolduruyor.

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    3. Bağcıksız tasarım: Adidas SheenWalk W Ayakkabı

    Bu yaz dolabınıza mutlaka eklemeniz gereken adidas'tan Nike'a ünlü markaların en trend kadın sneaker modelleri

    Adidas SheenWalk W Ayakkabı, bağcıksız tasarım arayanlara göz kırpan bir model. Kauçuk tabana sahip olan kadın ayakkabısının orta tabanında hafif malzeme kullanılıyor. Bu yönüyle rahatlığın kapasını açan üründe aynı zamanda destekli iç taban tercih ediliyor. Böylelikle konforlu yapısını perçinlemeyi de ihmal etmiyor. Üç farklı renk seçeneği sunan ayakkabı, sentetik saya ile birleşiyor.

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    4. Renkli bir seçenek: Nike WMNS Air Force 1 Fontanka DX2675-100 Spor Ayakkabı

    Bu yaz dolabınıza mutlaka eklemeniz gereken adidas'tan Nike'a ünlü markaların en trend kadın sneaker modelleri

    Nefes alan üst düzeyi ile rahat bir kullanım deneyimi sağlayan Nike WMNS Air Force 1 Fontanka DX2675-100 Spor Ayakkabı, enerjik tasarımıyla dikkat çekiyor. Üst düzey rahatlık sunan ürün, konforlu bir yürüme hisse sunar. Keyifli bir kullanım vadeden sneaker, orta tabanı ile her adımınızı destekler. Sneaker ayakkabı sarı turuncu detaylarıyla renkli seçimlerden hoşlananların beğenisini kazanıyor.

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    5. Klasikten vazgeçmeyenlere: New Balance B0B5LG1H9C Lifestyle Ayakkabı

    Bu yaz dolabınıza mutlaka eklemeniz gereken adidas'tan Nike'a ünlü markaların en trend kadın sneaker modelleri

    New Balance B0B5LG1H9C Lifestyle Ayakkabı, klasik ve retro stili ile bu tasarımın tutkunlarına göz kırpıyor. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan ayakkabıda zemin kavrama özelliğine sahip kauçuk dış taban kullanılıyor. İç materyalinde ise kumaş malzeme tercih edilen tasarımda nefes alabilen üst yüzey mevcut. Hafif yapıdaki ürün böylelikle konforlu bir kullanım vadediyor.

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    6. Rahatlığı ön planda tutan: Puma Damen Carina Street Sneaker

    Bu yaz dolabınıza mutlaka eklemeniz gereken adidas'tan Nike'a ünlü markaların en trend kadın sneaker modelleri

    Klasik bir tasarım tercih edecekseniz Puma Damen Carina Street Sneaker sizin için en iyi seçeneklerden biri olabilir. Beyaz renkteki ayakkabıda kullanılan Puma FORMSTRIP deseni, ürünün tasarımına yön veriyor. %20 oranında geri dönüştürülmüş malzemeden imal edilen ayakkabı, kalın topuk dolgusu ve yastıklama desteğiyle de rahat bir kullanım sunuyor.

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    7. Deri üst yüzey: Camper Tws G3d Runner Up Spor Ayakkabı

    Bu yaz dolabınıza mutlaka eklemeniz gereken adidas'tan Nike'a ünlü markaların en trend kadın sneaker modelleri

    Üst yüzeyinde deri malzeme kullanan Camper Tws G3d Runner Up Spor Ayakkabı, şıklığın ve rahatlığın öncüsü! Siyah rengin egemen olduğu ürünün topuk kısmında mavi renge yer verilerek tasarımı hareketlendirilmiş. İyi kavrama özelliği sayesinde ayağınızla bütünleşen sneaker, hafif yapısıyla bütünleşerek kullanıcılarına konfor dolu bir deneyim vadediyor. Dayanıklılık için 360 derece dikişle yapısını kuvvetlendiren ürün, yastıklama teknolojisiyle konfor sağlıyor.

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    8. Nefes alan dizayn: Adidas Court PlatformK Ayakkabı

    Bu yaz dolabınıza mutlaka eklemeniz gereken adidas'tan Nike'a ünlü markaların en trend kadın sneaker modelleri

    Adidas Court PlatformK Ayakkabı, kauçuk dış tabanının verdiği rahatlık ve bağcıklı stiliyle öne çıkıyor. Gündelik kullanım için de fazlasıyla uygun olan ayakkabı,sentetik sayaya sahip. Bu sayede ferah bir kullanıma kavuşan üründe normal bir kalıp ve bağcıklı tasarım tercih ediyor. Sade tasarımı leopar desenyile süslenen bu ürüne siz de bir şans verebilirsiniz.

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    9. Dokuma saya: Tommy Hilfiger LACE UP VULC SNEAKER Spor Ayakkabı

    Bu yaz dolabınıza mutlaka eklemeniz gereken adidas'tan Nike'a ünlü markaların en trend kadın sneaker modelleri

    Tommy Hilfiger LACE UP VULC SNEAKER Spor Ayakkabı, dış yüzeyinde tercih ettiği dokuma saya malzeme ile son derece hafif bir ürün. Böylelikle uzun kullanımlar için dahi rahat bir seçeneğe dönüşen ayakkabı, msty blush ve beyaz renk seçenekleri sunuyor. %40 pamuktan üretilen ve bunun %60'ı geri dönüştürülmüş pamuk olan sneaker, sürdürülebilir yaşamı önemseyenler için iyi bir seçenek olabilir.

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    10. Hafif ve dayanıklı: Slazenger PAULINHO I Spor Ayakkabı

    Bu yaz dolabınıza mutlaka eklemeniz gereken adidas'tan Nike'a ünlü markaların en trend kadın sneaker modelleriPrime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

    Günlük kullanıma uygun, rahat ve şık bir spor ayakkabı olan Slazenger PAULINHO I Spor Ayakkabı, kullanıcıların zevkine uygun renk alternatifleri bulunduruyor. Bu renkler arasında; gri, haki, koyu gri, lacivert ve siyah seçenekleri mevcut. Yumuşak bir tabana sahip olan ürün, böylelikle ekstra rahatlık sağlar. Ayakkabının tasarımında hafif ve dayanıklı malzeme kullanılmış.

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