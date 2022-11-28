MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Doya Doya Moda programında günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 28 Kasım puan durumu!

Doya Doya Moda programında günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 28 Kasım puan durumu!

28.11.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doya Doya Moda, TV8 ekranlarında yayınlanan ve sevilen moda programlarından biridir. Eğlenceli jürileri ve yarışmacılarıyla sıklıkla izlenen Doya Doya Moda'da, her gün, bir yarışmacı birinci seçiliyor. Puanı az olan yarışmacı, hafta sonunda Doya Doya Moda'ya veda etmek zorunda kalıyor. Peki Doya Doya Moda programında günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 28 Kasım puan durumu!

Doya Doya Moda programında günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 28 Kasım puan durumu!

Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş gibi isimlerin yer aldığı Doya Doya Moda programında yarışmacılar, yapabildikleri en güzel kombinlerle jüri karşısına çıkıyor. 28 Kasım'da Doya Doya Moda programında kimin birinci olduğu merak konusu oldu. Peki Doya Doya Moda programında günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 28 Kasım puan durumu!

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda programına veda eden kişi Elisa oldu.

Doya Doya Moda programında günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 28 Kasım puan durumu!

DOYA DOYA MODA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda programında günün konsepti 'elbise kemer uyumu' olarak belirlendi. En başarılı kombin yapan yarışmacı Hülya 17 puan aldı ve günün birincisi oldu.

DOYA DOYA MODA 28 KASIM PUAN DURUMU

Aleyna Koç:16 puan

Hülya Yenidoğmuş: 17 puan

Esra: 4 puan

Melike:12 puan

Ramona:9 puan

Eda: 9 puan

İlayda 13 puan

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sorduğu soruya "İç çamaşırı giymedim" yanıtını alınca... Bomba anlarSorduğu soruya "İç çamaşırı giymedim" yanıtını alınca... Bomba anlar
Zina sorusuna önce anlam veremedi! "Pislik"Zina sorusuna önce anlam veremedi! "Pislik"
Bir döneme damga vurmuştu! Son hali ağızları açık bıraktıBir döneme damga vurmuştu! Son hali ağızları açık bıraktı
Anahtar Kelimeler:
TV8 doya Doya Moda yarışma birinci moda Uğurkan Erez dolardaki yükseliş 22 ayar altın bilezik ne kadar bilezik kaç tl

En Çok Okunan Haberler

Esad’dan sürpriz hamle! PKK/YPG şokta! Yakıtlarını kesti…

Esad’dan sürpriz hamle! PKK/YPG şokta! Yakıtlarını kesti…

Bu kez Mardin! Balyozla başına vurarak öldürdü

Bu kez Mardin! Balyozla başına vurarak öldürdü

Kimya fabrikasında korkunç yangın: Dumanlar tüm kentten görülüyor! Patlama sesleri ürküttü

Kimya fabrikasında korkunç yangın: Dumanlar tüm kentten görülüyor! Patlama sesleri ürküttü

Sahte doktor şimdi de sahte beyin cerrahını ihbar etti

Sahte doktor şimdi de sahte beyin cerrahını ihbar etti

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

CHP’de ortalığı karıştıran iddia! İmamoğlu’ndan Kaftancıoğlu açıklaması geldi…

CHP’de ortalığı karıştıran iddia! İmamoğlu’ndan Kaftancıoğlu açıklaması geldi…

İlginizi Çekebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Havalar iyice soğumadan mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan mutlaka bir çift edinin!

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.