Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş gibi isimlerin yer aldığı Doya Doya Moda programında yarışmacılar, yapabildikleri en güzel kombinlerle jüri karşısına çıkıyor. 28 Kasım'da Doya Doya Moda programında kimin birinci olduğu merak konusu oldu. Peki Doya Doya Moda programında günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 28 Kasım puan durumu!

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda programına veda eden kişi Elisa oldu.

DOYA DOYA MODA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda programında günün konsepti 'elbise kemer uyumu' olarak belirlendi. En başarılı kombin yapan yarışmacı Hülya 17 puan aldı ve günün birincisi oldu.

DOYA DOYA MODA 28 KASIM PUAN DURUMU

Aleyna Koç:16 puan

Hülya Yenidoğmuş: 17 puan

Esra: 4 puan

Melike:12 puan

Ramona:9 puan

Eda: 9 puan

İlayda 13 puan



