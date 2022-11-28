Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş gibi isimlerin yer aldığı Doya Doya Moda programında yarışmacılar, yapabildikleri en güzel kombinlerle jüri karşısına çıkıyor. 28 Kasım'da Doya Doya Moda programında kimin birinci olduğu merak konusu oldu. Peki Doya Doya Moda programında günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 28 Kasım puan durumu!
Doya Doya Moda programına veda eden kişi Elisa oldu.
Doya Doya Moda programında günün konsepti 'elbise kemer uyumu' olarak belirlendi. En başarılı kombin yapan yarışmacı Hülya 17 puan aldı ve günün birincisi oldu.
Aleyna Koç:16 puan
Hülya Yenidoğmuş: 17 puan
Esra: 4 puan
Melike:12 puan
Ramona:9 puan
Eda: 9 puan
İlayda 13 puan