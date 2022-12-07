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  4. Doya Doya Moda programında hangi yarışmacı birinci oldu? 7 Aralık Doya Doya Moda puan durumu!

Doya Doya Moda programında hangi yarışmacı birinci oldu? 7 Aralık Doya Doya Moda puan durumu!

07.12.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda tam gaz devam ediyor. Doya Doya Moda yarışmacıları haftaiçi her gün farklı konseptlerle jüri karşısına çıkıyor ve en yüksek puanı almaya çalışıyor. Doya Doya Moda programında hangi yarışmacı birinci oldu? 7 Aralık Doya Doya Moda puan durumu!

Doya Doya Moda programında hangi yarışmacı birinci oldu? 7 Aralık Doya Doya Moda puan durumu!

Doya Doya Moda programında gelişmeler merak ediliyor. Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş'ın jüri koltuğunda oturduğu moda programında, kombiniyle en çok beğenilen yarışmacı günün birincisi oluyor. Doya Doya Moda programında hangi yarışmacı birinci oldu? 7 Aralık Doya Doya Moda puan durumu!

DOYA DOYA MODA BİRİNCİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda programında günün birincisi 20 puanla Hülya oldu.

7 ARALIK DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Doya Doya Moda programında puan durumu henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

Eda Koç: 8

Hülya Yenidoğmuş: 20

Esra Yağan: 19

Aleyna Koç: 11

Dilan: 10

İlayda: 17

Melike: 13

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