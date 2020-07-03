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Doya Doya Moda şampiyonu Betül Böçkün kimdir? Betül Böçkün kaç yaşında ve nereli? İşte Doya Doya Moda birincisi Betül Böçkün'ün hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 21:27 | Son Güncelleme

Betül Böçkün Doya Doya Moda yarışmasında büyük finalde rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. 50 bin TL'lik ödülü de kazanan Betül Böçkün, yarışmadaki performansının yanı sıra hayat hikayesiyle de dikkatleri üzerine çekti. Peki Doya Doya Moda Betül Böçkün kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Betül Böçkün'ün ailesi hakkında bilgiler ve hayat hikayesi.

Doya Doya Moda şampiyonu Betül Böçkün kimdir? Betül Böçkün kaç yaşında ve nereli? İşte Doya Doya Moda birincisi Betül Böçkün'ün hayat hikayesi

TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda'da aylardır süren mücadele büyük final bölümüyle sona erdi. Betül Böçkün ise Doya Doya Moda 2020'nin şampiyonu oldu ve büyük ödülü kazandı. Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda'nın birincisi Betül Böçkün'in kim olduğu da araştırılmaya başlandı. İşte hayat hikayesiyle dikkatleri çeken Betül Böçkün hakkında bilgiler.

doyadoya

DOYA DOYA MODA 2020'NİN ŞAMPİYONU BETÜL BÖÇKÜN KİMDİR?

Ocak ayında Doya Doya Moda yarışmasına katılarak finale kadar gelmeyi başaran Betül Böçkün'ün asıl mesleği kuaförlüktür. 24 yaşındaki Betül Böçkün, aslen Bingöllü olduğunu söylemektedir. Doya Doya Moda'nın sempatik ismi Betül Böçkün, yarışmaya katıldıktan haftalar sonra ölen oğlu ve konuşmadığı ailesiyle ilgili ilk kez açıklamalar yapmış ve herkese duygusal anlar yaşatmıştı. Anne ve babası ayrı olan Betül Böçkün, annesiyle görüşmediklerini ve neredeyse birbirlerini hiç görmediklerini dile getirmişti. Betül Böçkün, 3 yaşındaki çocuğunun da vefat ettiğini anlattığı anlarda stüdyodaki herkes gözyaşlarına boğulmuştu.

Betül Böçkünv

Annesiyle babasının yollarını ayırması sonrası annesinden haber alamadıklarını söyleyen Betül Böçkün, kendilerine halalarının baktığını ifade etti.

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2 kardeş olduklarını ve bir erkek kardeşi olduğunu söyleyen Doya Doya Moda yarışmacısı Betül Böçkün, annesiyle babasının ayrılması sonrası 17 yaşındayken annesine bilinmeyen numaralar üzerinden ulaşıp görüştüğünü ifade etti.

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