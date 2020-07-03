Doya Doya Moda şampiyonu Betül Böçkün kimdir? Betül Böçkün kaç yaşında ve nereli? İşte Doya Doya Moda birincisi Betül Böçkün'ün hayat hikayesi

TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda'da aylardır süren mücadele büyük final bölümüyle sona erdi. Betül Böçkün ise Doya Doya Moda 2020'nin şampiyonu oldu ve büyük ödülü kazandı. Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda'nın birincisi Betül Böçkün'in kim olduğu da araştırılmaya başlandı. İşte hayat hikayesiyle dikkatleri çeken Betül Böçkün hakkında bilgiler.

DOYA DOYA MODA 2020'NİN ŞAMPİYONU BETÜL BÖÇKÜN KİMDİR?

Ocak ayında Doya Doya Moda yarışmasına katılarak finale kadar gelmeyi başaran Betül Böçkün'ün asıl mesleği kuaförlüktür. 24 yaşındaki Betül Böçkün, aslen Bingöllü olduğunu söylemektedir. Doya Doya Moda'nın sempatik ismi Betül Böçkün, yarışmaya katıldıktan haftalar sonra ölen oğlu ve konuşmadığı ailesiyle ilgili ilk kez açıklamalar yapmış ve herkese duygusal anlar yaşatmıştı. Anne ve babası ayrı olan Betül Böçkün, annesiyle görüşmediklerini ve neredeyse birbirlerini hiç görmediklerini dile getirmişti. Betül Böçkün, 3 yaşındaki çocuğunun da vefat ettiğini anlattığı anlarda stüdyodaki herkes gözyaşlarına boğulmuştu.