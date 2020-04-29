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Dr. Anthony Fauci kötü haberi verdi! NBA iptal edilebilir

NBA HABERLERİ  | 29.04.2020 21:37 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınında en çok vaka sayısına ulaşan ABD'den kötü haber geldi. Başkan Donald Trump'ın ekibinde bulunan Dr. Anthony Fauci, güven ortamı sağlanamadığı durumda NBA de dahil tüm spor organizasyonlarının iptal edilebileceğini açıkladı.

Dr. Anthony Fauci kötü haberi verdi! NBA iptal edilebilir

Amerika Birleşik Devletleri Salgın ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, kötü haberi duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinde yer alan Fauci, koronavirüs salgınının tamamen kontrol altına alınmadan spor organizasyonlarının yeniden başlayamayacağını dile getirdi.

New York Post'a konuşan Fauci, "Taraftarlar, oyuncular, hakemler ve herkes için güvenlik sağlanmalı. Aksi halde bu sene spor maçları yapılamaz. Ancak şöyle bir yol olur; tüm takımlar bir otelde veya bir bölgede karantinaya alınır ya da maçlar seyircisiz olur. Ben de sporun dönmesini isterim" ifadelerini kullanarak NBA de dahil tüm organizasyonların iptal edilebileceğinin sinyalini verdi.

Koronavirüs salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunan ABD'de toplam vaka sayısı 998 bin 490'a ulaşmış durumda.

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