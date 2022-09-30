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Dr. Death dizisinin konusu nedir? Biran Damla Yılmaz'ın geri çevirdiği Dr. Death dizisi oyuncuları kimlerdir, Biran Damla Yılmaz neden dizide oynamayacak?

30.09.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dr. Death dizisi, Biran Damla Yılmaz'ın ikinci sezon çekimleri için ABD'ye davet edilmesi üzerine teklifi reddetmesinin ardından merak konusu oldu. Yasak Elma'da Şevval Sam ve Eda Ece ile başrolleri paylaşan ünlü oyuncu, Kumru Yıldırım karakterine hayat veriyor. Peki, Biran Damla Yılmaz'ın geri çevirdiği Dr. Death dizisi konusu nedir, Dr. Death dizisinin oyuncuları kimlerdir, Biran Damla Yılmaz neden dizide oynamayacak?

Dr. Death dizisinin konusu nedir? Biran Damla Yılmaz'ın geri çevirdiği Dr. Death dizisi oyuncuları kimlerdir, Biran Damla Yılmaz neden dizide oynamayacak?

Dr. Death dizisi Biran Damla Yılmaz'ın teklifi reddetmesinin ardından 30 Eylül 2022 Cuma gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Patrick Macmanus'un yarattığı aynı adlı podcast'e dayanan dizide kötü ünüyle bilinen beyin cerrahı Christopher Duntsch anlatılıyor. Peki, Dr. Death dizisinin konusu nedir? Biran Damla Yılmaz'ın geri çevirdiği Dr. Death dizisi oyuncuları kimlerdir, Biran Damla Yılmaz neden dizide oynamayacak?

DR. DEATH DİZİSİNİN KONUSU NE?

Beyin Cerrahı Christopher Duntsch'ın başarılı kariyeri vardır. Ancak girdiği rutin ameliyatlarda hastalar sakat kalmaya hatta ölmeye başladığında her şey değişmeye başlar. Kurban sayısı gün geçtikçe artınca, kendisi gibi cerrah olan iki iş arkadaşı yaşananları araştırmaya karar verir.

DR. DEATH OYUNCULARI KİMLERDİR?

Joshua Jackson

Grace Gummer

Christian Slater

Alec Baldwin

Anna Sophia

BİRAN DAMLA YILMAZ DR. DEATH DİZİSİNİ NEDEN REDDETTİ?

Biran Damla Yılmaz Dr. Death dizisi hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Amerikan suç draması Dr. Death dizisinin ikinci sezonunda yer almam için teklif aldığım haberleri doğrudur. Yasak Elma'da olmaktan çok mutluyum, bırakmaya da niyetim yok. Programlar çakıştığından dolayı kabul etmedik"

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Aldatmak dizisinin konusu nedir? Aldatmak dizisinin konusu nedir?
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