Dr. House Türkiye'ye uyarlanıyor! Sosyal medya yıkıldı

Gün geçmiyor ki yeni bir uyarlama haberi gündeme düşmesin! Uyarlama dizi ve filmlerin ülkemizde biraz yanlış anlaşılması sebebiyle bu gündemler sosyal medyada biraz infial yaratabiliyor.

Son olarak Shameless uyarlaması Bizim Hikaye gelmişti televizyon ekranlarına. Bugün ise sırada Dr. House uyarlaması konuşuluyor.

Söylentilere göre “Muhteşem Yüzyıl” ve “Vatanım Sensin” gibi fenomen dizileri yöneten Taylan Biraderler, Dr. House uyarlaması üzerinde çalışıyormuş.

House, orijinal adıyla House M.D uzman doktor Gregory House ve ekibinin başından geçen olayları konu alıyor. 2004-2012 tarihleri arasında yayınlanan dizinin milyonlarca hayranı bulunuyor

Ülkemizdeki hayranlarının ise gözü yaşlı desek yalan olmaz. Yerli uyarlamanın başarılı olacağını düşünmeyenler çoğunlukta gibi görünüyor. Bir kısım sosyal medya kullanıcı ise olası bir senaryo üzerine geyik yapmaya başladı bile.

İşte bazı örnekleri:



