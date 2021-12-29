Dr. Mehmet Öz Amerika'da siyasete giriyor! Efsane televizyoncu Oprah Winfrey'den ilk yorum

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, geçen ay, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçi Parti'den senatör adayı olacağını açıklamıştı. 61 yaşındaki Dr. Öz'ün, seçim kampanyası için milyonlarca dolarlık reklam yatırımı yaptığı öğrenilmişti.

"DEMOKRASİMİZİN EN GÜZEL TARAFLARINDAN BİRİ"

Amerika’da yaşayan Türk kökenli doktorun siyasete atılması, onu, TV programının daimi konuğu yaparak şöhrete ulaştıran ünlü sunucu Oprah Winfrey’e soruldu. New York dergisine konuşan Winfrey, “Demokrasimizin en güzel taraflarından biri, her vatandaşın kamu görevi için aday olma kararı verebilmesidir. Mehmet Öz de bu kararı verdi. Şimdi kendilerini kimin temsil edeceği, Pensilvanyalı seçmenlere bağlı” dedi.

TELEVİZYON FENOMENİ HALİNE GELDİ

Oprah Winfrey, The Oprah Winfrey Show adlı TV programına Dr. Öz’ü düzenli olarak konuk ederek Amerikalı seyircilere tanıttı. 2003 yılında da Öz ile 13 bölümlük Second Opinion With Dr. Oz adlı programı yaptı. Ardından bir yapımcı olarak Winfrey’in The Dr. Oz Show’u yapmasını teklif etmesiyle Mehmet Öz, 2009’da kendi programını sunmaya başladı ve Amerika’da bir televizyon fenomeni haline geldi.



Mehmet Öz, siyasete atılacağını duyurmasıyla uzun soluklu programını bitireceğini de açıklamıştı. 1960’ta ABD’de dünyaya gelen Öz, kanserden korunma konulu beslenme ve yaşam tarzı üzerine yaptığı programlarla tanınıyor.



